Первая российская интернет-премьера. Итоги

анонс

27 сентября в престижном кинотеатре Apollo West End в центре Лондона стартовал Фестиваль российского кино.

Масштабный проект о сложностях выживания в условиях рынка.

12 апреля 2006

"Арест санкционирую". Зам. ген.прокурора СССР (подпись неразб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ гор. Москва, 1948 года, декабря «24» дня Я, пом. нач. 6 отд. Отд.2-3 2 Гл. Упр МГБ СССР, майор Лисицкий, рассмотрев материалы в отношении преступной деятельности ЗУСКИНА Вениамина Львовича, 1899 года рождения, уроженца г.