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Первая российская интернет-премьера. Итоги

1 декабря
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1 декабря 2009
Первая в России интернет-премьера полнометражного художественного фильма Владимира Ракши «Сны?» состоялась 1 декабря. За 14 дней импровизированный интернет-кинотеатр посетило 75 тыс. 600 человек.
«Сны?» - кинодебют 20-летнего режиссера и продюсера Владимира Ракши. Авторы проекта решили полностью отказаться от привычной схемы проката и предложили всем желающим посмотреть фильм совершенно бесплатно на специально созданной онлайн-площадке. За пределы сети «Сны?» не выйдут. Предполагается, что предложенная модель распространения киноконтента станет наглядной демонстрацией возможностей интернета как альтернативы кинотеатральному прокату.
По итогам двух недель, прошедших с момента премьеры, сайт dreamsfilm.ru посетило более 75 тысяч человек, - в пересчете на привычные реалии это порядка 160 сеансов в кинотеатре «Художественный» при полном зале. Если же сравнивать эту цифру со скачиваниями киноновинок на самом популярном ресурсе torrents.ru, то, к примеру, на данный момент фильм с Брюсом Уиллисом «Суррогаты» скачивался примерно 2550 раз в день, последняя картина Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» - 1100 раз в день, а обласканное критиками независимое кино «Луна 2112» Дункана Джонса – всего 120 раз в день.
«Придя к идее виртуального существования картины, мы точно не знали, какого эффекта ожидать, - говорит Владимир Ракша. – Тем более, что мы отказались от всякой рекламы, кроме тематических сайтов о кино. Результат превзошел все наши ожидания – думаю, что в кинотеатрах фильм не собрал бы такую аудиторию. И что особенно важно, история получила широкий резонанс как в СМИ, так и в кинематографической среде и среди широкой общественности. Это говорит о том, что мы подняли действительно актуальный вопрос, причем не только словом, но и делом, и я надеюсь, что такой интерес к нашему начинанию поможет нам его развивать».
Исполнительница главной роли Диана Дэлль согласна с тем, что эксперимент оказался успешным: «Я очень рада, что наш фильм вызвал такой интерес зрителей. С момента старта показа фильма на сайте мы все были в напряжении, и с трудом сдерживали искушение каждые полчаса проверять статистику посещений. Более 75 тысяч просмотров на сегодняшний день – это серьёзная заявка. Мы даже шутили, что по количеству - это население города Зеленоград. Наша история, на мой взгляд, вдохновляющая. Отзывы самых разных людей свидетельствуют, что мы сделали важное дело, которое поможет и нам и другим авторам».
На данный момент сайт dreamsfilm.ru полностью посвящен «Снам?», однако в планах у создателей превратить портал в киноклуб, где будут собраны и представлены перспективные и интересные работы молодых кинематографистов. Планируется, что доступ к просмотру и скачиванию будет бесплатным для всех пользователей, а окупать себя площадка будет за счет размещения рекламы.
Посмотреть фильм «Сны?» можно по адресу www.dreamsfilm.ru.

SKC
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Владимир Ракша
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