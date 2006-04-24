Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Радость и горечь первой любви

1 декабря
Все года

Хроника кино >>
1 декабря 1975
В 70-е годы выпускалось множество фильмов для детей и подростков. Но вновь после сталинской эпохи расцветшие в брежневские времена цензурные инстанции заставили детское кино показывать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть в представлении властей. Подростковая среда в этих картинах чаще всего представляла из себя собрание высокодуховных вундеркиндов, которым не то что пить, но даже курить на экране не хочется. "Сухой закон" дозволялось нарушать лишь трудным подросткам, но, выкурив свою последнюю сигарету и выпив последние сто грамм, эти "трудные подростки" так и норовили "завязать" и исправиться.
Фильмов о юношеской любви было очень мало... Но те немногие истории любви, появлявшиеся на экране, становились все искренней и откровенней - "Не болит голова у дятла", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса" и наконец, фильм Сергея Соловьева "Сто дней после детства".
Премьера этой картины состоялась 1-го декабря 1975 года. Режиссер обратился к современности: действие разворачивалось в пионерском лагере, где четырнадцатилетние герои проживали три летних месяца - сто дней - после окончания восьмого класса. В картине разбросаны приметы обычного лагеря: пионерские галстуки на детях и вожатых, линейка с горном и подъемом флага, выезд на работу в соседний колхоз...
И есть, разумеется, ребята, в свои пятнадцать лет далеко не дети. Дальнейшее будет рассказом о первой любви, причиняющей лишь ей свойственное, невыносимо острое страдание. Это страдание и станет для пробудившейся Митиной души воспитателем и скульптором..
"Сто дней после детства" имел огромный успех, удостоился нескольких призов, в том числе и "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.
версия для печати
персоны
Татьяна Друбич
фильмы
Сто дней после детства

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Скучные цифры кино..
Скучные цифры кино..
В 1969 году было закончено производством: * 1 172 короткометражных фильма, в том числе 12 художественных, 58 мультипликационных, 8 телевизионных, 384 хроникально-документальных, 139 научно-популярных, 571 заказной; * 1 170 номеров киножурналов; Из законченных производством в 1969 году 196 полнометражных фильмов: * 82 были выпущены цветными; * 90 — широкоэкранными и 12 — широкоформатными.
«Подкидыш» в цвете
«Подкидыш» в цвете
«Первый канал» и компания «Формула цвета» представили премьеру фильма «Подкидыш» в цвете, которая состоялась 2 мая на «Первом канале».
5 комментариев
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.

День рождения >>

Ксения Громова
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Валентин Кузнецов (II)
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Кэрол Альт
Пьер Ардити
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
Трит Уильямс
все родившиеся 1 декабря >>

Премьеры ТВ

Колдовское озеро
30 ноября
ТВЦ
Любовь и Сакс
1 декабря
Культура
Любовь по ошибке
1 декабря
Россия 1
Никто, кроме нас
1 декабря
Россия 1
От имени моей дочери
1 декабря
Первый канал
Синичка-2
1 декабря
ТВЦ
Другой
2 декабря
1+1
За пропастью во ржи
2 декабря
Первый канал
Тайны госпожи Кирсановой
3 декабря
Россия 1
Невеста
7 декабря
ТВ-3

ревью