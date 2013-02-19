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Пацак пацака не обманывает - это некрасиво, родной!

1 декабря
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1 декабря 1986
В московском Доме Кино 1-го декабря 1986 года состоялась премьера картины Георгия Данелии с диковинным названием "Кин-дза-дза". Цивилизация, выстроенная на экране буйной фантазией Данелия и его соавтора Резо Габриадзе, несла на себе отпечаток отчаянного духовного убожества и распада. По словам режиссера, в фильме "рассказано о том, какие мы есть, и еще больше, какими мы можем стать. Раз уж вселенная бесконечна, то и таких созданий, как люди, тоже рассеяно бесконечное множество. И мы задали себе вопрос: до чего дойдет цивилизация, если она будет развиваться тем же путем, что и наша. И вот отсюда все и пошло. Появилась планета Плюк, чьи жители все уничтожили, остался один песок... " .
На премьере в Доме Кино фильм полностью провалился.
После выхода фильма на широкий экран Георгий Данелия пачками получал письма от разгневанных зрителей. "Куда смотрит правительство? На что тратятся народные деньги? Кто позволяет хорошим артистам сниматься в такой ерунде? Как не стыдно режиссёру морочить голову советскому народу?" - вот такие вопросы были в письмах.
Но молодежи фильм понравился и они быстро научились, хлопая себя по щекам и приседая, разговаривать на простом и емком языке, в котором лишь два слова: "Ку", обозначающее все, и "Кю" – единственное допустимое ругательство.
Подлинное, глубинное сходство с объектом-моделью зрители поймут не сразу, но узнавание произойдет уже в начале 1990-х гг.
Когда по улицам крупных индустриальных центров, с наступлением сумерек погружающихся во тьму едва ли не кромешную, будут проползать раз в час насквозь ржавые сооружения, которые в прошлой жизни были трамваями, троллейбусами и автобусами. Когда любой товар первой необходимости — в том числе и столь ценимые инопланетянами из "Кин-дза-дзы" спички — мгновенно превратится в недоступный дефицит.
Вымысел обернется пророчеством. Благополучная московская улица 1986 года приведет в безумный-безумный-безумный мир...

Источники информации: "Энциклопедия отечественного кино"
"Телеканал Культура"
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