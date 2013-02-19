Пацак пацака не обманывает - это некрасиво, родной!

анонс

29 января 2007

«Война и мир». Первые премьеры

За несколько лет съемок киноэпопеи «Война и мир» первоначально утвержденная смета расходов была значительно превышена. Поэтому в мае 1965 года был составлен и утвержден уточненный календарно-постановочный план фильма «Война и мир» на все 4 серии.