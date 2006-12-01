85 лет со дня рождения Юрия Никулина

Исполнилось 85 лет со дня рождения знаменитого и любимого всеми артиста цирка и кино, клоуна Юрия Никулина
. Цирк навсегда остался его первой любовью.
Он ассистировал знаменитому Карандашу, выступал в паре с Михаилом Шуйдиным. Этот дуэт прославился на весь мир множеством смешных и оригинальных реприз и клоунад. Талант Никулина раскрылся и в кино. Комедии «Пес Барбос и необычный кросс
», «Самогонщики
», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика
», «Кавказская пленница
», «Бриллиантовая рука
» до сих пор остаются среди самых любимых в стране. Еще одной страстью Никулина, кроме цирка и кино, были анекдоты. Юрий Владимирович умел их не только собирать, но и рассказывать. Из этого увлечения родилась телевизионная передача «Клуб «Белый попугай»», а после - сборники анекдотов «От Никулина».
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