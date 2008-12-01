Кинофестиваль «Сталкер». Пресс-конференция

анонс

От «Ярослава. Тысячу лет назад» к Казани XVI века

15 сентября у города Ростов-на-Дону день рождения – 258 лет. Поздравить ростовчан приехали актеры и создатели "Кадетства".

6 января 2007

"Восхождение" Ларисы Шепитько

Повесть белорусского писателя Василя Быкова "Сотников" была опубликована в журнале "Новый мир" в 1970 году. И сразу же стала событием в отечественной литературе.