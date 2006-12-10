"Сталкер" против СПИДа

анонс

16 сентября 2007 "Кадетство". В гостях у мэра города Твери Сериал "Кадетство", который стартовал в начале сентября 2006 года на телеканале СТС, побил все рейтинговые рекорды. В период с 18 по 24 сентября доля аудитории сериала достигала 15%, а с 25 сентября по 1 октября – 17,6%.

21 июня 2009 Номинанты "Ники" Стали известны номинанты на национальную кинематографическую премию "Ника", которая присуждается Российской академией кинематографических искусств. Как сообщает РИА Новости, об этом было объявлено на пресс-конференции.

18 февраля 2013 «Звездный мост». Церемония награждения 25 ноября 2008 года в «Театре Луны» состоялась Вторая Церемония вручения премии в области аудиовизуальных искусств для детей и юношества «Звездный мост».