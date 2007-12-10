«Сталкер». Открытие

10 декабря в День принятия ООН Всеобщей Декларации прав человека
состоялось открытие ХIII Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер»
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Открылся фестиваль церемонией специальных наград:
ПРИЗА «СТАЛКЕР» - ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»
Народной артистке СССР ГАЛИНЕ ВИШНЕВСКОЙ
«За гражданскую позицию, принципиальность и вклад в развитие искусства»
Народному артисту СССР, кинорежиссеру ЭЛЬДАРУ РЯЗАНОВУ
«За верность традициям отечественной сатиры»
Народному артисту России АЛЕКСАНДРУ ФИЛИППЕНКО
«За моноспектакль «Один день Ивана Денисовича по А.Солженицыну»
В церемонии открытия приняли участие:
Президент кинофестиваля «Сталкер» - Народный артист СССР Марлен Хуциев, члены жюри – режиссеры: Андрей Осипов, Алексей Мурадов, Елена Цыплакова, Валерий Ахадов, Сергей Зайцев, Алексей Федорченко, а также режиссеры и актеры фильмов, принимающих участие в кинофестивале.
Фильмом открытия стала «Александра» Александра Сокурова.
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