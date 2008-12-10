X Юбилейный кинофестиваль «Сказка»

В детских и юношеских кинотеатрах г. Москвы 21-26 декабря 2008 г.
Сказке в кино более 65 лет. Вместе со всем кинематографом она проделала большой путь развития, сливаясь сегодня с различными жанрами кино. Но всегда оставалась самой настоящей Сказкой, повествуя о чудесном и невероятном, призывая к добру и справедливости. Во все времена и ребенок, и взрослый с большим удовольствием смотрит волшебные сказки Алексанра Роу, Бориса Рыцарева, Леонида Нечаева… Именно поэтому фестиваль «Сказка» – это, прежде всего, встреча с удивительным сказочным миром. Со сказки начинается знакомство с духовным богатством своей Родины, с историей и искусством своего народа.
Фестиваль «Сказка» берет свое начало еще с далеких 80-х. Тогда он проводился ежегодно в период школьных зимних каникул. Но с распадом государственной системы кинопроката прекратил свое существование. В 1999 году фестиваль был возрожден. Тысячи юных зрителей смогли снова смотреть новые сказочные истории на большом киноэкране.
Около 10000 мальчишек и девчонок г. Москвы из школ, детских домов, интернатов окунаются в удивительный мир сказки, новогодних сюрпризов и необыкновенных приключений вместе с любимыми сказочными героями: Дедом Морозом и Снегурочкой, Незнайкой и его друзьями, веселыми скоморохами, Снежной Королевой, Кащеем Бессмертным и Бабой Ягой… Именно на этом кинофестивале они знакомятся со сказками, созданные в разные годы мировым кинематографом.
Кинофестиваль «Сказка» проводится по трем номинациям: полнометражное игровое кино, полнометражное анимационное кино, короткометражное анимационное кино.
Оценивает работы детское жюри (которое формируется из юных участников московских киношкол и анимационных студий) под руководством профессионала – известного деятеля искусств. В этом году номинацию «Игровое кино» возглавит народный артист России Александр Леньков
, «Анимационное полнометражное и короткометражное кино» генеральный директор анимационного фестиваля «Золотая рыбка» Виктория Лукина.
В рамках кинофестиваля «СКАЗКА» пройдет конкурсная программа в к-ре «Салют» «Искра»; кинохиты 2008 г. в к-ре «Искра», «Полет» и «Вымпел»; гран-при прошлых фестивалей в к-ре «Молодежный»; инфо-показы в к-ре «Молодежный»; памяти актеру Михаилу Пуговкину в к-ре «Вымпел».
Программа X Юбилейного кинофестиваля «СКАЗКА» размещена на сайте кинотеатра «Салют» www.salut-cinema.ru
Фестиваль «Сказка» - это не просто фестиваль, с определенной программой, для наших зрителей, а красивый и интересный новогодний праздник, новогодняя сказка. Как и десять лет назад, фестиваль «Сказка» проводится в преддверии детских зимних каникул. В этом году фестиваль будет проходить с 21 по 26 декабря. И, конечно же, на этом фестивале будут показаны сказки.
Второй год подряд кинофестиваль «СКАЗКА» будет открываться театрализованной сказочной миниатюрой, в которой примут участие: Президент фестиваля - заслуженная артистка Ольга Кабо
, народный артист РФ Александр Леньков
, артистка Оксана Сташенко
и др. актеры-исполнители. В прошлом году это был аншлаг и «взрыв» бурных аплодисментов юной аудиторией фестиваля. Открытие состоится 21 декабря 2008 г. в «Театре ЛУНЫ»
под руководством народного артиста России Сергея Проханова. Завершится показом фильма – сказки «Золушка 4х4
».
К юбилейному кинофестивалю будет выпущен CD-диск со сказками современных российских писателей (М. Шварца, Н. Куртог, И. Богачевой, И. Жукова, С. Георгиева, И. Гамазковой и др.) в исполнении известных актеров театра и кино – Валерия Яременко
, Алики Смеховой
, Ольги Кабо
, Александра Ленькова
, Александра Олешко
, Сергея Николаева
, Татьяны Абрамовой
, Андрея Анкудинова
, Натальи Хорохориной
, Марины Яковлевой
– это будет одним из наших подарков всем детям, посетивших кинофестиваль в дни его проведения. Для всех мальчишек и девчонок в день открытия кинофестиваля 21 декабря в "Театре ЛУНЫ" приготовлены сказочные новогодние подарки. А компания-производитель мороженого «Баскин Роббинс» проведет в этот день благотворительную акцию. Все желающие от мала до велика вдоволь смогут насладиться этим прекрасным и холодным лакомством.
Церемония закрытия X Юбилейного кинофестиваля «СКАЗКА» состоится 26 декабря 2008 г. в «Доме кино» (белый зал) где в торжественной обстановке объявят победителей и вручат приз «Хрустальный ключ». После чего состоится просмотр фильма «Про Федота Стрельца – удалого молодца
».
В разные годы гостями Фестиваля были режиссеры Станислав Говорухин, Леонид Нечаев, актеры Михаил Пуговкин, Марина Яковлева, Сергей Николаев, Валерий Яременко, Дмитрий Харатьян, Михаил Дорожкин, Лев Дуров, Анна Терехова, Светлана Тома, Лариса Лужина, Елена Яковлева, Юлия Рутберг, астролог Тамара Глоба, композитор Владимир Дашкевич, телеведущие Дмитрий Хаустов, Евгений Агошков, Екатерина Стриженова, Олег Марусев и др.
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