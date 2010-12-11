Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Гидравлика»: Удар по системе

11 декабря
Все года

Хроника кино >>
11 декабря 2010
11 декабря в кинотеатре «35 мм» состоялась премьера психологического триллера «Гидравлика» (Россия, 2010, режиссер - Евгений Серов, в ролях - Андрей Мерзликин, Андрей Кузичев, Юрий Ваксман, Ирина Лачина).
«Гидравлика»: Удар по системе
Сергей Самсонов (Андрей Мерзликин), молодой человек лет тридцати двух в костюме менеджера среднего звена, предлагает выпивающим в баре-стоячке мужичкам импортную косметику. Предсказуемо не встретив понимания у не самой подходящей для такого бизнеса аудитории, Сергей сам устраивается у одного из столиков с бутылочкой пивка. Авангард Савельевич (Юрий Ваксман), один из его недоброжелательных клиентов, сжалившись над неудачливым коммивояжером – или, говоря по-русски, коробейником, – обращается к Самсонову с необычным рискованным предложением...
Психологический триллер «Гидравлика» относится к тому редкому роду фильмов, синопсис которых нельзя пересказывать более чем в трех предложениях (я уложился - посчитайте). Дело в том, что это настолько туго закрученная, напряженная история, изобилующая неожиданными поворотами, что любой более подробный пересказ превращается в пресловутые спойлеры. А от психологического триллера, построенного на диалогах и непредсказуемом развитии сюжета, удовольствие можно получить, как и от хорошего детектива, только когда не знаешь о развитии событий вообще ничего, от начала до конца. Единственное – можно, наверное, немного пояснить странное название картины. Дело в том, что один из главных героев в прошлом – студент-гидротехник, любитель нагнетать в системе давление вплоть до разрыва труб от гидроудара.
Есть в кинематографе замечательный жанр, который можно было бы назвать «театр на экране». Все действие происходит в замкнутом пространстве, которым могла бы быть и театральная сцена, никаких трюков и спецэффектов – все строится прежде всего на диалогах героев и, значит, на актерской игре. Это жанр, требующий большого мастерства и, прежде всего, прекрасной драматургии и блестящей актерской игры. Не удивительно, что в современном российском кино его не жалуют, поэтому особенно неожиданно и приятно вдруг увидеть на широком экране совершенно не разрекламированный фильм, полностью отвечающий всем представлениям об идеальном психологическом триллере в замкнутом пространстве, построенном на диалогах двух-трех персонажей. Впрочем, определиться с жанром «Гидравлики» не так-то просто – это и камерная драма, и трагикомический фарс (с юмором, несколько, правда, черноватым, у ленты все в порядке).
В советские времена камерные драмы, подобные «Гидравлике», процветали на кино- и телеэкранах. Не было недостатка ни в драматургах высшего театрального класса, ни в актерах, способных с невероятным блеском решать самые сложные задачи – достаточно вспомнить такие картины, как «Тема» или «Без свидетелей» с Михаилом Ульяновым, впрочем, список можно продолжать почти до бесконечности. Честно говоря, поставить работу Андрея Мерзликина на одну доску с работами Ульянова все же не получается, но и «Гидравлика» не предлагает зрителю опускаться в бездонные глубины человеческой души, а скорее увлекает его непредсказуемо и стремительно развивающимся сюжетом. И здесь нельзя не признать, что Мерзликин блестяще справляется со своей отнюдь не простой ролью. Исполнители других ролей также играют безупречно, и следить за их работой одно удовольствие. Что необычно для большинства камерных драм – в «Гидравлике» очень интересная, увлекательная операторская работа, так что, несмотря на отсутствие формальной зрелищности, этот фильм стоит посмотреть на большом экране.

Борис Гришин, InterMedia
версия для печати
персоны
Юрий ВаксманАндрей КузичёвИрина ЛачинаАндрей МерзликинЕвгений СеровМихаил Ульянов
фильмы
Без свидетелейГидравликаТема

обсуждение >>
№ 1
роман565 (петербург)   9.12.2012 - 16:21
почему то все восхваляют Мерзликина , а мне гораздо больше понравилась работа Ваксмана , создателям спасибо читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Премьеры недели
Премьеры недели
На экраны выходят сиквел популярного мультфильма о лесных животных, гонконгский артхаус и российский киноальманах о любви.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Борис Иванович Мостовой
9 декабря ушел из жизни Заслуженный артист РСФСР Борис Иванович Мостовой.
Тарас Мельничук
8 декабря ушёл из жизни актёр Тарас Мельничук.
Галина Анисимова
6 декабря ушла из жизни актриса Галина Анисимова.

День рождения >>

Джулиано Ди Капуа
Егор Кутенков
Андрей Макаревич
Аркадий Маркин
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Борис Щербаков
Бэтси Блэр
Мос Деф
Анита Каприоли
Ярослав Марван
Жан Маре
Хейли Стейнфилд
Жан-Луи Трентиньян
все родившиеся 11 декабря >>

Премьеры ТВ

Чужая кровь
10 декабря
Первый канал
Личные счёты
15 декабря
Россия 1
На обрыве
15 декабря
Россия 1
Ныряльщица за жемчугом
15 декабря
ТВЦ
Девушка без комплексов
16 декабря
Первый канал
Полюби меня такой
16 декабря
1+1

ревью