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«Специалисты» по киноискусству

11 декабря
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11 декабря 1978
Власть советских киновождей над кинематографом, власть, казавшаяся поистине безграничной, на самом деле была весьма относительной. Большие «специалисты» по киноискусству восседали в любом министерстве и ведомстве. Какие фильмы нужны советскому народу, что и как надо снимать, и как не следует снимать,— об этом кинематографистов поучали буквально со всех сторон. Да если б только поучали! Особенно усердствовали по «воспитательной» части «три главных богатыря» нашего отечества — КГБ, МВД и Министерство обороны в лице Главного политического управления. Вот пример.

Министерство внутренних дел СССР.
Управление по политико-воспитательной работе
гор. Москва 11.ХII.78 г.
Управление по политико-воспитательной работе МВД СССР ознакомилось со сценарием Г. Панфилова и А. Червинского «Тема» и считает необходимым сделать некоторые замечания. Эпизод встречи писателя Пащина с инспектором ГАИ, введенный, по-видимому, для «оживления» действия, на наш взгляд, дискредитирует работника милиции.
А эпизод с призывами в свидетели дедушки Федора воспринимается как фарс, как откровенная насмешка.
В связи с вышеизложенным УПВР МВД СССР не может согласиться с такой трактовкой образа милиционера и возражает против показа его как представителя власти в нелепом и унизительном положении.
Зам. начальника Управления Я. М. Дуюнов

Тут замахнулись на один только эпизод. А сколько интереснейших сценариев потопили блюстители ведомственной чести, скольким фильмам переломали хребты!
Годы беспрерывной, нараставшей и совершенствовавшейся работы этой машины сделали свое дело. Непоправимый удар был нанесен целым поколениям кинематографистов.

Публикация журнала "Советский экран" № 10, 1989 год.
Автор - Валерий Фокин
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