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«Родина». Американское независимое кино

12 декабря
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12 декабря 2008
12 и 13 декабря в киноцентре «РОДИНА» яркие представители современного американского независимого кинематографа Кит Сэнборн [Keith Sanborn] и Пегги Ауэш [Peggy Ahwesh] лично представили свои самые знаковые работы за последние 20 лет в рамках программы «ФИЛОСОФИЯ В БУДУАРЕ: СМЕХ / УНИЧИЖЕНИЕ». Зрители получили редкую возможность прямого общения с режиссерами, непосредственными участниками художественной жизни Америки: каждый показ сопровождался выступлением режиссеров, а после показа – дискуссиями на тему кино. В программе: экспериментальные фильмы, импровизированные киноперформансы, игровые фильмы, инсценированные диалоги, found footage, цифровая анимация и pixelvision видео.
Работы обоих художников были многократно показаны на мировых кинофестивалях и в музеях первой величины: Музей Соломона Гуггенхайма, Музей Уитни и Музей Современного Искусства в Нью-Йорке [МоМА]; Франкфуртский Музей Кино, Барселонский Музей Современного Искусства [MACBA], Роттердамский кинофестиваль.
КИТ СЭНБОРН – режиссер и медиахудожник. Его фильмы - это безумная эстетическая смесь фильмов ужасов, некрореализма Юфита, немого кино, политики, искусства, философии, юмора, фантасмогории и… повседневной жизни. Фильмы Кита Сэнборна построены на found footage: известный прием «присвоения» чужого материала, когда готовые кино- и видеокадры становятся материалом для альтернативного производства новых визуальных образов в фильмах. Именно в киноцентре «РОДИНА», в рамках программы, состоится не просто российская, а мировая премьера фильма «Сила Красоты: Красота Силы», яркого примера found footage: фильм целиком построен на кадрах из серии рекламных роликов телеканала «Звезда», принадлежащем Министерству Обороны России.
ПЕГГИ АУЭШ – режиссер, образец современного женского взгляда в кинематографе. Творчество в экспериментальном кино и видеоискусстве Пегги Ауэш чрезвычайно разнородно по своему составу. Она продолжает и расширяет открытия, сделанные авангардным кино 1960-х и 70-х годов.
В программе также анимационный фильм «Посвящение Бимбо» (1931) братьев Фляйшер и фильм неизвестного режиссера «Получить своего козла» (Getting His Goat), снятый около 1920 года. Кит Сэнборн и Пегги Ауэш включили эти два фильма в программу в качестве дополнений, близких к их собственным идеям. «Посвящение Бимбо» - анимационный фильм с отсылками к Фрейду, небезызвестного бойфренда мультипликационной секс-бомбы Бетти Буп. «Получить своего козла» - ранняя эротическая комедия начала прошлого века, которая дает новый неожиданный поворот Суждению Париса из классической греческой мифологии. Результат – едкая феминистская ирония в традиционно управляемом мужчинами мире эроса.
Кульминацией программы фильмов Кита Сенборна и Пегги Ауэш был показ их совместной работы, фильма «Мертвец» [The Deadman, 16 мм] 1989 года, который без преувеличения приобрел культовый статус в США и Европе. Фильм родился из совместного интереса художников к творчеству Жоржа Батая и основан на его тексте «Le Mort» [«Смерть»], который Кит Сэнборн переводил на английский язык. Шоковый эффект от «отклонений», которые можно наблюдать в фильме, сам режиссер Кит Сэнборн сравнивает с эстетикой некрореализма в России: и там, и там смерть [в форме сексуальных отклонений] вступает в конфликт с репрессивной политической идеологией. Если некрореализм возник в эпоху правления Брежнева, то «Мертвец» был снят во времена Рейгана. Постановка экзистенциальных вопросов, вопросов жизни, смерти и свободы во времена, когда они неприемлемы с точки зрения официальной идеологии, выражает протест художников против существующего строя.

Киноцентр «Родина»
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