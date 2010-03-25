Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Доля ты!- русская долюшка женская!

13 декабря
Все года

Хроника кино >>
13 декабря 1927
В декабре 1927 года на экраны выходит фильм Ольги Преображенской и Ивана Правого "Бабы рязанские" - бытовая драма из жизни русской деревни кануна революции и первых послеоктябрьских лет. Сделанная в реалистических традициях Малого театра, картина правдиво и обстоятельно показала тяжелое, бесправное положение женщины-крестьянки в дореволюционной России. За бытовой историей о последствиях снохачества, в картине угадывались обобщения, связанные с грядущим революционным преображением России.
Главные роли в фильме исполнялись красивыми, молодыми, обаятельными актрисами (Эмма Цесарская, Раиса Пужная, Елена Максимова). В их грубоватой пластике ощущалась энергия народной культуры, жило предчувствие обновления родной земли. Обращение к живым человеческим страстям обеспечило ленте "Бабы рязанские" многолетний и стойкий успех у широкого зрителя и популярность за границей.
Особая ценность ленты в том, что съемки были основаны на этнографических материалах определенной местности, актрисы одеты в подлинные костюмы местных крестьянок, которые съемочная группа с изумлением обнаружила во время работы над фильмом.
Фильм был частично озвучен в 1929 году под руководством изобретателя советской системы звукового кино Александра Шорина.
версия для печати
персоны
Елена МаксимоваРаиса ПужнаяЭмма Цесарская
фильмы
Бабы рязанские

обсуждение >>
№ 2
Арапенкова Валерия (Санкт - Петербург)   25.03.2010 - 13:48
Здравствуйте! Я сегодня узнала от моей бабушки ,что её отец и Эмма Цесарская были двоюродными братом и сестрой.Теперь я стала понимать откуда у меня такая тяга к выступлениям и почему я так смело... читать далее>>
№ 1
Лапаева Надежда (Екатеринбург)   28.11.2007 - 09:57
Кто-нибудь знает биографию Эммы Цесарской, нигде не могу найти. Кроме ее года рождения и смерти ничего нет. Подскажите, кто знает, за кем она была замужем, есть ли дети и пошли они по стопам матери или... читать далее>>
kino-teatr.ru:
Биография Эммы Цесарской
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Сталин.LIVE
Сталин.LIVE
В России выходит в свет телесериал "Сталин LIVE", автором которого является Григорий Любомиров - создатель легендарной "Рублевки LIVE".
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Борис Иванович Мостовой
9 декабря ушел из жизни Заслуженный артист РСФСР Борис Иванович Мостовой.
Тарас Мельничук
8 декабря ушёл из жизни актёр Тарас Мельничук.
Галина Анисимова
6 декабря ушла из жизни актриса Галина Анисимова.

День рождения >>

Кирилл Болтаев
Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Дмитрий Лямочкин
Леонид Марков
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Йоанна Моро
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Премьеры ТВ

Чужая кровь
10 декабря
Первый канал
Колдуньи
12 декабря
Новый канал
Личные счёты
15 декабря
Россия 1
На обрыве
15 декабря
Россия 1
Ныряльщица за жемчугом
15 декабря
ТВЦ
Девушка без комплексов
16 декабря
Первый канал
Полюби меня такой
16 декабря
1+1
Пуля
17 декабря
НТВ
Тайны следствия-18
17 декабря
Россия 1

ревью