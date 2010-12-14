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Кидман и Иньярриту заберут «Золотой Глобус»?

14 декабря
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14 декабря 2010
14 декабря 2010 были объявлены номинанты на премию аккредитованной в Голливуде иностранной прессы «Золотой Глобус».
Кидман и Иньярриту заберут «Золотой Глобус»?
Фильм режиссера Джона Кэмерона Митчелла «Кроличья нора», дистрибьюцию которого в России и СНГ осуществляет киноторговая компания «Вольга» (в прокате с 20 января 2011), удостоился номинации в категории «Лучшая актриса» (Николь Кидман).
Напомним, что 30 ноября 2010 фильм «Кроличья нора» получил номинации на премию Independent Spirit Awards в четырех категориях («Лучшая актриса» – Николь Кидман, «Лучший актер» – Аарон Экхарт, «Лучший сценарий» – Дэвид Линдси-Эбейр, «Лучший режиссер» - Джон Кэмерон Митчелл).
13 декабря 2010 картина принесла Николь Кидман еще одну номинацию в категории «Лучшая исполнительница главной роли» – на сей раз, на премию Critic’s Choice, учрежденную Broadcast Film Critics Association (BFCA) – самой крупной организацией кинокритиков в США, объединяющей свыше 2500 представителей теле-, радио- и Интернет-СМИ. В настоящее время за работу в «Кроличьей норе» Николь Кидман рассматривается как один из наиболее вероятных претендентов на «Оскар» (прелюдией к которому в кинематографических кругах считается «Золотой глобус»).
Мировая премьера «Кроличьей норы» состоялась 13 сентября 2010 года на Международном кинофестивале в Торонто. Реакция прессы была самой благоприятной. Вот лишь несколько из восторженных отзывов:
«Игра Кидман не тронет разве что каменное сердце. Лучшая роль актрисы после «Часов», принесших ей «Оскар»» (Deadline.co)
«Спокойная, отлично сыгранная и крепко поставленная картина. Лучшее из того, что сделал Митчелл на сегодняшний день» (Seattle Times)
«Зачаровывающая, драматургически плотная драма с яркими проблесками юмора высшей пробы» (Indiewire Blog)
На экраны России картина Джона Кэмерона Митчелла «Кроличья нора» выйдет 20 января 2011 года.

«Вольга»
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