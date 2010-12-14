Кидман и Иньярриту заберут «Золотой Глобус»?

анонс

По инициативе Ассоциации революционной кинематографии и Главполитпросвета Наркомпроса СССР создано Общество друзей советской кинематографии (ОДСК), советское массовое добровольное общество.

Все в ОДСК!

8 октября 2007

Кинофестиваль «Молодежь и права человека»

С 8 по 10 октября 2007 года во Владикавказе прошел Кинофестиваль «Молодежь и права человека».