Кидман и Иньярриту заберут «Золотой Глобус»?

14 декабря 2010 были объявлены номинанты на премию аккредитованной в Голливуде иностранной прессы «Золотой Глобус»
.
Фильм режиссера Джона Кэмерона Митчелла «Кроличья нора»
, дистрибьюцию которого в России и СНГ осуществляет киноторговая компания «Вольга»
(в прокате с 20 января 2011), удостоился номинации в категории «Лучшая актриса» (Николь Кидман
).
Напомним, что 30 ноября 2010 фильм «Кроличья нора»
получил номинации на премию Independent Spirit Awards
в четырех категориях («Лучшая актриса» – Николь Кидман
, «Лучший актер» – Аарон Экхарт
, «Лучший сценарий» – Дэвид Линдси-Эбейр
, «Лучший режиссер» - Джон Кэмерон Митчелл
).
13 декабря 2010 картина принесла Николь Кидман
еще одну номинацию в категории «Лучшая исполнительница главной роли» – на сей раз, на премию Critic’s Choice
, учрежденную Broadcast Film Critics Association (BFCA)
– самой крупной организацией кинокритиков в США, объединяющей свыше 2500 представителей теле-, радио- и Интернет-СМИ. В настоящее время за работу в «Кроличьей норе» Николь Кидман
рассматривается как один из наиболее вероятных претендентов на «Оскар»
(прелюдией к которому в кинематографических кругах считается «Золотой глобус»
).
Мировая премьера «Кроличьей норы»
состоялась 13 сентября 2010 года на Международном кинофестивале в Торонто
. Реакция прессы была самой благоприятной. Вот лишь несколько из восторженных отзывов:
«Игра Кидман не тронет разве что каменное сердце. Лучшая роль актрисы после «Часов», принесших ей «Оскар»»
(Deadline.co
)
«Спокойная, отлично сыгранная и крепко поставленная картина. Лучшее из того, что сделал Митчелл на сегодняшний день»
(Seattle Times
)
«Зачаровывающая, драматургически плотная драма с яркими проблесками юмора высшей пробы»
(Indiewire Blog
)
На экраны России картина Джона Кэмерона Митчелла «Кроличья нора»
выйдет 20 января 2011 года.
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