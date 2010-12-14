RWS присуждена премия

Студиястала лауреатом ежегодной всероссийской премиив номинации «Социально-ответственная компания. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 14 декабря в «Марриотт Гранд Отель».Премия была учреждена в 2006 году Межрегиональной Организацией Предпринимателей. В этом году она проходила при официальной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, Министерства регионального развития РФ, Межрегиональной Ассоциации региональных энергетических комиссий и Российской Академии Предпринимательства.Ежегодно Премия присуждается предприятиям и организациям, действующим на территории Российской Федерации, за финансовую устойчивость и стабильность экономической деятельности, непосредственно влияющей на экономический рост России.Студиявсегда уделяла много внимания общественной деятельности. Уже несколько лет подряд компания выступает партнером Международной образовательной программы молодых кинематографистов, проводит образовательные экскурсии и мастер-классы для студентов, регулярно выступает одним из организаторов детских благотворительных фестивалей, инициированных благотворительным фондом помощи детям