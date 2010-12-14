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«Три богатыря и Шамаханская царица». Премьера

14 декабря
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14 декабря 2010
«Три богатыря и Шамаханская царица». Премьера
Предновогоднее настроение и много веселья подарила зрителям (маленьким и большим) премьера нового отечественного мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица», состоявшаяся 14 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».
Новый фильм питерской анимационной студии «Мельница» является заключительной частью серии, рассказывающей про забавные похождения былинных героев Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Правда, в то, что четвертая часть - последняя, с трудом верится, потому как создатели просто-таки фонтанируют шутками да прибаутками, словно за их плечами нет еще трех по-настоящему удачных картин.
На премьерный показ пришли звезды шоу-бизнеса и кино вместе со своими детьми: Александр и Екатерина Стриженовы с дочерью, Мария Шалаева с сыном, Ирина Чайковская, Оксана Кутузова и другие.
Картину детям и их родителям, бабушкам и дедушкам представил продюсер Сергей Сельянов, который начал с того, что поблагодарил Марию Шалаеву за подаренный букет, а затем пригласил насладиться новым творением студии «Мельница».
На сей раз богатырям предстоит противостоять могущественной Шамаханской царице и ее ворону. А помогать им будут уже известные вам конь-библиотекарь Юлий Гай Цезарь, осел Моисей и... Впрочем, об этом вы узнаете сами, если придете в кинотеатр 30 декабря, когда «Три богатыря и Шамаханская царица» выйдут в прокат.

Макс Милиан
Фоторепортаж - Валерий Лукьянов
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персоны
Оксана КутузоваСергей СельяновАлександр СтриженовАлександра СтриженоваЕкатерина СтриженоваМария Шалаева

фотографии >>
Мария Шалаева
Сергей Сельянов
Мария Шалаева с сыном
Мария Шалаева с сыном
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обсуждение >>
№ 15
Настюшка2011 (Самара)   15.03.2011 - 12:45
Хороший, веселый мультик. С радостью смотрят как дети,так и взрослые. Побольше бы таких добрых и веелых мультиков. Зачастую в последнее время больше показывают агрессивные, зарубежные мультики, после просмотра... читать далее>>
№ 14
Женя_87 (Новомосковск (Днепр обл))   10.01.2011 - 00:25
Хотя я солидарен с Татьяной - для детей самое то! лучше всяких трансформеров, симпсонов и т.д.! читать далее>>
№ 13
Татьяна Феникс (Саратов)   9.01.2011 - 16:18
Отличный мультик,яркий, красиво нарисованный, добрый) Что важно-учит ребенка дружбе и взаимопомощи) Его ребенку приятно показать и самому хорошо посмотреть))) Спасибо его создателям! Побольше бы таких... читать далее>>
№ 12
Женя_87 (Новомосковск (Днепр обл))   8.01.2011 - 12:23
Как по мне, мультик так себе, значительно отличается (в худшую сторону) от предыдущих! читать далее>>
№ 11
ОЛьга_Ст (Москва)   3.01.2011 - 19:04
Вчера всей семьёй (с мужем и дочкой) сходили на этот мультфильм. Мультик хороший, понравился и взрослым (есть несколько шуток, понятных только взрослым), и детям. Мульт веселый, не затянутый...что ещё... читать далее>>
Всего сообщений: 14
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