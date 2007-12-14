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«Кука». Презентация DVD

14 декабря
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14 декабря 2007
14 декабря 2007 года в магазине СОЮЗ прошла презентация DVD «Кука», выпущенного компанией DVD Land. В мероприятии приняли участие актер Павел Деревянко и генеральный продюсер фильма Натела Абуладзе.
Фильм «Кука» - социальная драма, одной из целей создателей было привлечение внимания общественности к проблеме детей-сирот, к отношению к ним окружающих. Во время кинотеатрального проката проходила акция – часть денег от билетов должна была пойти в детские фонды. Часть средств от продажи DVD тоже будет направлена в помощь детям. Компания DVD Land солидарна с создателями фильма и понимает всю ответственность ситуации. Если не мы, то кто же поможет детям?
В содержимое диска вошел не только фильм сам по себе. В нем также можно найти музыкальный клип, вырезанные сцены, смешные эпизоды, рекламные ролики и фильм о фильме.
Деньги от «Куки» именно должны были пойти на нужды детей-сирот, но такой милый и приятный во всех отношениях фильм затерялся на фоне «Беовульфа» и четвертой «Пилы», т.е. попросту провалился в прокате. Что не может не огорчить ни его создателей, ни его поклонников, которые есть у картины и среди журналистов. В этом случае наша пресса оказалась полностью солидарна с участниками проекта, и многие приобрели DVD с фильмом, чтобы хоть как-то помочь такой нужной акции.
Продюсер картины не стала скрывать, что основная заслуга в их неудаче принадлежит прокатчикам. Хотя трудно себе представить, как это можно умудриться поставить эту картину в неудачное для показа время... Основной ущерб все-таки принесло отсутствие хорошей рекламной компании. Как ни крути, а современный зритель клюет на раскрученные проекты.
Организаторы надеются, что продажа дисков восстановит справедливость и дети-сироты увидят обещанные подарки. А нам остается лишь пожелать им удачи.
Принимайте участие в акции «Купи DVD – помоги детям»!
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персоны
Натела АбуладзеМарина ГолубПавел ДеревянкоАнастасия ДобрынинаДина Корзун
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«Кука». Презентация DVD фотографии
«Кука». Презентация DVD фотографии
«Кука». Презентация DVD фотографии
«Кука». Презентация DVD фотографии
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№ 2
Жукова Наталья (Arnsberg)   5.05.2008 - 15:26
Не так давно открылась группа,под названием "Люби меня",которая объединяет всех поклоников и фанатов Павла.Здесь можно выкладывать его фотки,общаться на форуме,придумывать свои темы,знакомиться... читать далее>>
№ 1
Оля (Львов)   22.12.2007 - 15:48
Паша - настоящее чудо! Замечательно сыграл! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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