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Главный «ПУТЬ»

14 декабря
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14 декабря 2007
Завершены съемки масштабного российского блокбастера «Путь», по мотивам книги Александра Червоненко «Судный день», продюсера Искандера Галиева и режиссера Владимира Пасичника.
«Путь» претендует на включение в книгу рекордов Гиннеса по количеству спортсменов-чемпионов мира, участвовавших в съемках.
Кинокомпания WAYFILM стала единственной, кому удалось получить разрешение на киносъемки в знаменитом Шаолиньском монастыре, использовать в качестве «массовки» настоящих монахов и даже ударить в священный колокол. Другой этап съемок проходил в джунглях Таиланда на границе с Бирмой. Реальные военнослужащие тайской армии и полицейские, переодетые в форму террористов, приняли участие в съемках крупной батальной сцены. Принял участие в киносъемках и восходящая звезда азиатских боевиков Дэвид Буэно, которого называют тайским Брюсом Ли.
Российский актерский состав: Ирина Чащина, Лада Дэнс, Ольга Зайцева, Елена Нелидова, Николай Валуев, Олег Тактаров, Ренат Лайшев, Валерий Востротин, Дмитрий Носов, Дмитрий Максимов, Джамал Аджигирей, Алик Гульханов, Артем Михалков, Александр Яцко, Василий Стоноженко, Владимир Денисов, Михаил Горевой, Борис Миронов, Сергей Шолох, Александр Новиков, Владимир Смирнов, Алексей Орлов и др.
Основная сюжетная линия фильма – жизненный «Путь» Алексея (Дмитрий Носов), типичного подростка начала 90-х, когда альтернатива нищенскому существованию - криминал и наркотики. Но вместо колонии Алексей попадает в «Школу самбо», где из трудных подростков куют чемпионов. Эта закалка пригодится Алексу в армии и в спецподразделении по борьбе против международного терроризма и наркомафии…
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Джамал АжигирейНиколай ВалуевМихаил ГоревойАлик ГульхановЛада ДэнсОльга ЗайцеваВиталий КоневцовРенат ЛайшевБорис МироновАртём МихалковДмитрий НосовВасилий СтоноженкоОлег ТактаровИрина ЧащинаАлександр Яцко
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Главный «ПУТЬ» фотографии
Главный «ПУТЬ» фотографии
Главный «ПУТЬ» фотографии
Главный «ПУТЬ» фотографии
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№ 1
Ирина Шубина (Москва)   6.02.2008 - 04:41
После просмотра фотографий, желание увидеть фильм только усилилось! :) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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