Главный «ПУТЬ»

анонс

6 августа 2006 "Все, что касается прямого сюжета, — не хочется смотреть, это скучно..." 9 августа состоялся худсовет по отснятому материалу (8 роликов) комедии «Бриллиантовая рука». Александр Столпер: «Гайдай — это режиссер особого, уникального дара. В его картинах есть вещи, которые никто сделать не может.

22 января 2007 Ермак в Доме кино В Москве в Доме кино прошла премьера фильма режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Ермак". Фильм снимался более десяти лет, но о его прокатной судьбе ничего не было слышно.

25 февраля 2007 Физик должен паять лучше лудильщика В московском кинотеатре "Россия" (теперь - "Пушкинский") 5 марта 1962 года состоялась премьера, ставшая событием не только в искусстве, но и в общественной жизни.