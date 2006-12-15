Зрители КАРОнуют кино

Крупнейшая в России киносеть "Каро - Фильм" решила наградить наиболее успешные фильмы, которые шли в её кинотеатрах за 2006 год. Премия "КАРОнация" вручалась по итогам голосования - около 25.000 кинозрителей на протяжении шести месяцев отдавали предпочтения тому или иному фильму, в голосовании принимали участие и интернет-пользователи.
Список номинантов составляли зрители. Получившийся результат таков:
* Главный режиссер года
- Федор Бондарчук
, "9 рота"; номинанты: Тимур Бекмамбетов, "Дневной Дозор"; Алексей Балабанов, "Мне не больно".
* Самый красивый сюжет (лучший сценарий)
– Нина Гринштейн, Оксана Бычкова
, "Питер FM
"; номинанты: Сергей Лукьяненко, Тимур Бекмамбетов, Александр Талал "Дневной Дозор"; Валерий Мнацаканов, "Мне не больно".
* Самый смелый дебют
– Елизавета Боярская
, "Парк советского периода"; номинанты: Юрий Чурсин, "Изображая жертву"; Сергей Крапива, "Человек безвозвратный".
* Самый крутой саундтрек (лучшая музыка к фильму)
- "Питер FM", песня "Вне зоны доступа" группы "312"; номинанты: "Дневной Дозор", песня "Останусь" группы "312"; "Живой", песни группы "Сплин".
* Самый модный кастинг (лучший актерский ансамбль)
– "9 рота
"; номинанты: "Изображая жертву", "Дневной дозор".
* Самый стильный киногерой (лучшая мужская роль)
– Артем Ткаченко
, "Меченосец"; номинанты: Константин Хабенский, "Дневной Дозор"; Владимир Машков, "Охота на пиранью".
* Самая яркая звезда (лучшая женская роль)
– Чулпан Хаматова
, "Меченосец"; номинанты: Жанна Фриске, "Дневной дозор"; Рената Литвинова, "Мне не больно".
Главный фильм года
- "Дневной Дозор
"; номинанты: "9 рота", "Питер FM".
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