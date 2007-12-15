«Сталкер». Итоги

15 декабря в Большом зале Дома Кино прошло награждение призеров XIII Международного Фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер»
.
Главная цель – поощрение кинематографистов, создающих фильмы о правах человека.
Всего в программах кинофестиваля было показано 105 фильмов. В конкурсе приняли участие 51 фильм. Из них 18 художественных и 33 документальных фильмов.
Учредитель кинофестиваля - Гильдия кинорежиссеров России.
Президент кинофестиваля – Народный артист СССР Марлен ХУЦИЕВ.
Официальные итоги конкурса Российских фильмов
Жюри игрового кино в составе: Валерий Ахадов (председатель), Елена Цыплакова, Алексей Мурадов, Лариса Садилова, присудило следующие награды:
• ПРИЗ «ДЕБЮТ-«СТАЛКЕР»
Игровой фильм «Слушая тишину»
, режиссер Александр Касаткин
Производство: компания «Шаман пикчерзс» по заказу «Централ Партнершип»
Продюсеры Рубен Дишдишян, Алексей Сидоров
• ПРИЗ имени ВАЛЕРИЯ ФРИДА
Алексею Балабанову
, автору сценария и режиссеру фильма «Груз 200»
Производство: кинокомпания СТВ
Продюсер Сергей Сельянов
• ПРИЗ «СТАЛКЕР» ЗА ЛУЧШИЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ
Фильм «Кремень», режиссер Алексей Мизгирев
Производство: кинокомпания СТВ
Продюсер Сергей Сельянов
ЖЮРИ НЕИГРОВОГО КИНО в составе: Алексей ФЕДОРЧЕНКО
(председатель), Андрей ОСИПОВ, Сергей ЗАЙЦЕВ, Раиса ФОМИНА, Сергей КАРАНДАШОВ присудило следующие награды:
• ПРИЗ имени актера ГЕОРГИЯ ЖЖЕНОВА
Фильм «СЕСТРА», режиссер Павел ФАТТАХУТДИНОВ
Производство: кинокомпания «Снега», г.Екатеринбург
• ПРИЗ «ДЕБЮТ-«СТАЛКЕР»
Документальный фильм «КРЕПКО ЦЕЛУЮ И ЛЮБЛЮ»,
режиссер Анастасия ЧЕРКАСОВА
Производство: Санкт-Петербургское отделение Международного общества «Мемориал»
• ПРИЗ «СТАЛКЕР» ЗА ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ
Фильм «РОЖДЕННЫЕ В СССР. 21 ГОД», режиссер Сергей МИРОШНИЧЕНКО
Производство: студия «Остров»
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ КИНОФЕСТИВАЛЯ «СТАЛКЕР»
ПРИЗ ДЕТСКОГО ФОНДА ООН ЮНИСЕФ
Игровой фильм «КУКА»
, режиссер Ярослав ЧЕВАЖЕВСКИЙ
Производство: кинокомпания STARALIS
Продюсер Максим Осадчий
ПРИЗ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ
Игровой фильм «СЛУШАЯ ТИШИНУ», режиссер Александр КАСАТКИН
Производство: компания «Шаман пикчерзс» по заказу «Централ Партнершип»
Продюсеры Рубен Дишдишян, Алексей Сидоров
ПРИЗ ФОНДА МАКАРТУРОВ
Автору фильма «СВОБОДА ПО-РУССКИ» Андрею СМИРНОВУ
Производство: телекомпания «Студия КОТ»
Продюсеры Павел Гольдман, Константин Смирнов, Анатолий Толстых
ПРИЗ ПОСОЛЬСТВА КАНАДЫ В РФ
• Документальный фильм «ХРУСТАЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК», режиссер Александр ТЯПОВ
Производство: ОАО «Первый канал»
Продюсеры Олег Вольнов, Светлана Колосова
• Документальный фильм «В БОРЬБЕ ОБРЕТЕШЬ ТЫ ПРАВО СВОЕ…»,
режиссер Яков НАЗАРОВ
Производство: компания «Караван-арт»
ЖЮРИ ГИЛЬДИИ КИНОВЕДОВ И КИНОКРИТИКОВ РОССИИ в составе: Александр КОЛБОВСКИЙ (председатель), Наталья БАСИНА, Елена УВАРОВА присудило следующие награды:
ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ СЛОН»
Документальному фильму «НЕ СТРАШНО», режиссер Светлана ФЕДОРОВА
Производство: студия «СевЗапКино»
Продюсер Виктор Скубей
ДИПЛОМ ГИЛЬДИИ КИНОВЕДОВ И КИНОКРИТИКОВ РОССИИ
Документальному фильму «МУЗЫКА НА РЕБРАХ», режиссер Игорь МОРОЗОВ
Производство: ООО Продюсерский центр «СоюзКиноЖурнал»
Продюсер Александр Киселев
ЖЮРИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ в составе: Алексей СИМОНОВ (председатель), Сергей КОВАЛЕВ, Елена ГРИШИНА, Татьяна БАХМИНА присудило следующие награды:
ПРИЗ имени правозащитника ФЕЛИКСА СВЕТОВА
Документальному фильму «ДЕВОЧКИ ИЗ СТАЛИНГРАДА», режиссер Татиана ДОНСКАЯ
Производство: кинокомпания «Мастер-фильм»
Продюсеры Александр Герасимов, Вячеслав Маясов
ПРИЗ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ» «ЗА НЕПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ»
Документальному фильму «РАКУШКА», режиссер Дмитрий ЛАВРИНЕНКО
Производство: Студия Дмитрия Лавриненко
ПРИЗ ДИСТРИБЬЮТЕРСКОЙ КОМПАНИИ
ООО «PLAN2REAL» за прокат в России
Художественного фильма «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
, Германия
Автор сценария и режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Производство: Wiedemann & Berg Filmproduction
Продюсеры Квирин Берг, Макс Вайдеманн
ЖЮРИ КОНКУРСА ЗАЯВОК КИНОСЦЕНАРИЕВ ФИЛЬМОВ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА в составе: писатель Анатолий ПРИСТАВКИН (председатель), кинорежиссеры Валерий АХАДОВ и Егор АНАШКИН наградило авторов:
Дмитрий ИЩЕНКО - журналист, автор сценариев, режиссер документальных программ и фильмов, продюсер (г.МУРМАНСК).
Автор сценарной заявки «КРАБЫ»
Режиссер Юрий КУЗАВКОВ, выпускник мастерской Аллы Суриковой и Владимира Фокина Высших курсов сценаристов и режиссеров. (г. МОСКВА)
Автор сценарной заявки «НЕНОРМАЛЬНАЯ».
Леонид КОРИН - студент 3 курса Санкт-Петербургского Государственного Университета Кино и Телевидения, мастерская кинодраматургии Юрия Клепикова (г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Автор сценарной заявки «МИССИЯ».
обсуждение >>