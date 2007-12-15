«Сталкер». Итоги

анонс

18 февраля 2013 XVII Международный фестиваль "Послание к Человеку" С 15 по 22 июня 2007 года в Петербурге прошел XVII Международный фестиваль "Послание к Человеку".

10 января 2012 Кира Муратова снова снимает кино с Sota Cinema Group В ноябре в Одессе Кира Муратова начала съемки своей новой картины «Мелодия для шарманки».