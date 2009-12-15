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«Новые приключения Аленушки и Еремы». Премьера

15 декабря
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15 декабря 2009
15 декабря в кинотеатре «Ролан» состоялась премьера мультфильма «Новые приключения Аленушки и Еремы» - продолжения прошлогодней истории о похождениях известных персонажей русского фольклора.
Картину представили гостям режиссер Георгий Гитис, сценарист Андрей Гончаров, актеры Инна Гомес, Евгений Воскресенский, Вячеслав Гришечкин и Юлия Ковальчук.
После всех передряг первой части Аленушка и Ерема живут в тереме с царем Дормидонтом и теткой Ефросиньей. Аленушка готовится к свадьбе, Ерема репетирует концертную программу. А заколдованный Ежище все пытается поговорить с Аленой, и попросить чтобы она его расколдовала.
Изгнанные из терема царем Дормидонтом рыцарь Фрауэнлоб Фон Цветтер и воевода Гордей заняты восстановлением дворца рыцаря.
Всеслава тем временем проводит запуск искусственного спутника Земли. Спутник врезается в замок рыцаря тогда, когда Фрауенлоб и Гордей торжественно закладывают последний кирпич в стену замка. Замок снова разваливается. Фрауэнлоб и Гордей в бешенстве…
Чем же заканчивается эта сказка, вы узнаете 24 декабря. Именно в этот день «Новые приключения Аленушки и Еремы» стартуют в прокате.

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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«Новые приключения Аленушки и Еремы». Премьера фотографии
«Новые приключения Аленушки и Еремы». Премьера фотографии
«Новые приключения Аленушки и Еремы». Премьера фотографии
«Новые приключения Аленушки и Еремы». Премьера фотографии
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