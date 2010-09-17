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Фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» выходит на экраны СССР

16 декабря
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16 декабря 1965
Знаменитая документальная картина Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» о нацистской Германии вышла вышла на экраны СССР 16 декабря 1965 года. Впервые неигровой фильм становится общественно-значимым событием, на равных конкурируя в кинотеатрах страны с картинами, снятыми в традиционно кассовых жанрах.
Режиссер использовал советскую и немецкую хронику, в том числе пропагандистскую ленту «Триумф воли» Лени Рифеншталь. Ромм сам написал и озвучил текст. Владимир Дмитриев, заместитель директора Госфильмофонда: «Это была не история фашизма, написанная историком-ученым, а личный взгляд Ромма на события, которые были ему максимально близки, ведь он был современником этих событий. Он оценивал их с точки зрения 30–40-х годов и с точки зрения годов 60-х».
В своей книге «На Лобном месте» Григорий Свирский пишет о том, как принимали картину Михаила Ромма:
«Фильм документальный. О немецком фашизме, о Гитлере. Режиссер -- первый режиссер страны, лауреат премий. Как такой фильм не выпустить?
Гитлер заходит на выставку картин -- и отовсюду смотрит на него Гитлер. Зал хохочет: только что Никита Хрущев изволил посетить Манеж, где на него смотрел со всех сторон Никита Хрущев.
И так что ни кадр -- зал смеется либо аплодирует.
Замолкал лишь тогда, когда гитлеровцы расстреливали женщин в затылок и друг друга при этом фотографировали.
Комитет измучился с Михаилом Роммом, и все же остановить картину о нацизме только на том основании, что она вызывает ассоциации, не хватило духу. Фильм, хоть и сокращенный (очень длинный, -- сказали, вырезая ударные эпизоды), но все же вышел на экран.
Мне запомнился один из споров, который вел измученный Михаил Ромм в Государственном Комитете. Когда у Ромма потребовали очередных исправлений, он воскликнул, держась за сердце: "Это же искусство, черт возьми!" В ответ он услышал язвительно-спокойную реплику Баскакова, заместителя Романова: "А кто вам сказал, что мы занимаемся искусством?!"»
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фильмы
Обыкновенный фашизм

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