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Открытие нового зала IMAX

16 декабря
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16 декабря 2010
Открытие нового зала IMAX
Корпорация IMAX и компания КАРО ФИЛЬМ открыли 16 декабря 2010 года первый кинозал IMAX в центре Москвы в рамках ранее подписанного компаниями соглашения, подразумевающего открытие нескольких подобных залов в Москве и Санкт-Петербурге. Специальный показ фильма Disney «Трон: Наследие» в формате IMAX 3D состоялся в новом кинозале IMAX в историческом кинокомплексе «Октябрь», входящим в десятку лучших мультиплексов России.
C помощью уникальной технологии IMAX® DMR картина Disney «Трон: Наследие» была цифровым способом преобразована в формат фильма с уникальным качеством изображения и звука. Фильм был снят в формате 3D и содержит в общей сложности 43 минуты сцен, наполненных ошеломляющими спецэффектами, в полной мере воспринимаемых во время просмотра именно на широкоформатных экранах IMAX.
«Мы гордимся сотрудничеством Disney и IMAX, и особенно рады, что потрясающий фильм Disney «ТРОН: Наследие» до выхода в широкий прокат будет показываться только в формате IMAX 3D, - сказала генеральный директор российского офиса компании Disney Марина Жигалова-Озкан. - Мы высоко ценим перспективы совместной работы с IMAX, и нам приятно отметить, что в 2011 году сразу несколько ключевых релизов Disney запланированы к выходу в формате IMAX 3D».
Технология IMAX®, совмещающая в себе кристально-чистое изображение, мощный цифровой звук, а также особую геометрию зала, создает уникальный эффект погружения в происходящее на экране. Дизайн кинозала IMAX в «Октябре», был спроектирован специально для постройки в уже существующем мультиплексе. С целью увеличения видимого пространства в реконструированном зале был установлен новый, большой, слегка изогнутый экран, расположенный значительно ближе к зрителю.
«Для нас сотрудничество с компанией КАРО ФИЛЬМ, владеющей самыми крупными и успешными мультиплексами в России, - это отличный способ рассказать об IMAX российским зрителям, становящимся все более искушенными в вопросе новых технологий, - сказал генеральный директор компании IMAX Ричард Л. Гельфонд. - Для нас по темпам развития бизнеса рынок России и СНГ занимает третье место. Наши взаимоотношения с таким крупным и надежным партнером, как КАРО ФИЛЬМ, оказывают положительный эффект не только на развитие нашего бизнеса в регионе, но также радуют кинолюбителей. Исторический кинокомплекс «Октябрь» - это отличное место для показа столь ожидаемой премьеры года».
Кинотеатр «Октябрь» был открыт в 1967 году. В 2005 году, после капитальной реконструкции, начал работать в формате многозального киноцентра.

Disney
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фильмы
ТронТрон: Наследие

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