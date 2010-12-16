Открытие нового зала IMAX

анонс

11 апреля 2006

Впервые в кино герои заговорили "белым стихом"

Премьера культового фильма 70-х "Романс о влюбленных" Андрея Кончаловского. Евгений Киндинов: "Наша победа, а это было именно так, добыта потом и кровью. Во многом фильм "Романс о влюбленных" был экспериментальным.