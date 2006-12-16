Детективная иллюзия в коммунальной квартире

Завершились съемки фильма Владимира Нахабцева "Куратор". Жанр фильма – мистический триллер. Это история обычной питерской коммуналки: кто-то пьет, кто-то любит, кто-то ссорится. Но жизнь не должна становиться монотонной, похожей на эту квартиру, но появляется новый персонаж Ян Давыдович Куратор, и все меняется самым неожиданным образом. Образованным он чем-то напоминает Воланда, несведущим – маньяка-убийцу. Жителям коммуналки эта ситуация, естественно, не нравится. Но соседи даже не догадываются, что, возможно, все они – своеобразная фокус-группа, которую выбрали для своего эксперимента Высшие Силы.

В главной роли – Юрий Беляев. Также в картине снимались Виктор Проскурин, Светлана Светличная, Кирилл Пирогов, Даниил Спиваковский, Вилле Хаапасало. Свою последнюю роль в кино здесь сыграл Виктор Павлов.