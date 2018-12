«Аватар» выходит в прокат!

На российские экраны завтра, 17 декабря, выходит долгожданная картина Джеймса Кэмерона Фильм переносит нас в красочный, потрясающий воображение мир, в котором главный герой оказывается втянутым в гущу эпических событий, и в итоге борется за то, чтобы спасти чужую планету, которая стала ему вторым домом. Идея фильма впервые пришла в голову Джеймсу Кэмерону , оскароносному режиссеру «Титаника», 15 лет назад, когда средств осуществить то, что родилось в его воображении, еще не существовало. Теперь, спустя четыре года после начала работы, художественный фильм со спецэффектами нового поколения «Аватар» обеспечивает эффект полного присутствия, являясь абсолютно новым типом кинематографического мастерства, где революционная технология, разработанная специально для фильма, растворяется в чувствах героев и перипетиях сюжета.Мы попадаем в инопланетный мир, глядя на него глазами Джейка Салли, бывшего морского пехотинца, прикованного к инвалидному креслу. Но, несмотря на искалеченное тело, в душе Джейк по-прежнему ощущает себя воином. Он проходит отбор и отправляется в путешествие в несколько световых лет к аванпосту землян на Пандоре, где корпоративный консорциум добывает редкий минерал, который должен решить проблему энергетического кризиса на Земле. Поскольку атмосфера Пандоры токсична, была разработана программа, где сознание «людей-операторов» подключается к аватару, биологическому телу с дистанционным управлением, способному выживать в губительной атмосфере. Аватары представляют собой созданные при помощи генной инженерии гибриды, полученные путем комбинирования человеческой ДНК и ДНК коренных жителей Пандоры, На'ви.Обретя второе рождение в виде аватара, Джейк снова может ходить. Он получает задание внедриться к На`ви, которые стали основным препятствием для добычи ценной руды. Но прекрасная аборигенка Нейтири спасает Джейку жизнь, и это все меняет. Джейка принимают в ее клан, и он учится быть одним из них, что включает в себя прохождение многочисленных испытаний и участие в рискованных предприятиях.По мере того, как отношения Джейка с его вынужденной наставницей Нейтири становятся более близкими, он учится уважать мир На`ви и в итоге находит в нем свое место. Вскоре его ждет последнее испытание, когда он поведет туземцев на битву, в которой будет решаться судьба целого мира., - говорит автор сценария и режиссер Джеймс Кэмерон. Это заявление имело огромный резонанс, учитывая, что Кэмерон является признанным мастером с мировой славой: его фильмы “Titanic,” “The Terminator,” “Terminator 2: Judgment Day,” “Aliens,” “True Lies” и “The Abyss” имели оглушительный успех. Их отличает сочетание зрелищности, захватывающих сюжетных линий и привлекательных героев, а также абсолютное подчинение технических приемов фабуле и эмоциональной составляющей.Главный герой фильма «Аватар» Джейк Салли (Сэм Уортингтон) – вполне обычный человек, неожиданно превращающийся в героя по мере того, как события все больше и больше втягивают его в конфликт цивилизаций, противостояние между земными корпорациями, упорно стремящимися к разработке месторождений на Пандоре, и местными жителями На'ви. Джейк – бывший морской пехотинец, для которого долг и честь превыше всего, но в конце концов он должен сделать выбор между собственной честью и справедливостью и его мнимым долгом перед теми, кто отправил его на задание., - поясняет Кэмерон. -События картины «Аватар» разворачиваются на Пандоре, спутнике со средой, похожей на земную, вращающемся по орбите планеты-гиганта Полифемуса в галактике Альфа Центавра-А. Эта галактика, находящаяся на расстоянии 4,4 световых лет от нас, является ближайшей к нам звездной системой. А когда обнаруживается, что на Пандоре богатые залежи редкоземельного минерала Унобтаниума, начинается гонка по добыче новых ресурсов. Унобтаниум не существует в нашей солнечной системе, но имеет огромное значение для выхода из энергетического кризиса двадцать второго века на Земле. Поэтому Управление по разработке природных ресурсов тратит сотни миллиардов долларов на разработку недр далекого мира. Наша история происходит в 2154 году, через тридцать лет после организации на Пандоре колонии по разработке ресурсов. Вторжение землян на территорию местных жителей На'ви спровоцировало рост напряженности между двумя видами и вывело их на тропу войны.Из-за смерти брата-близнеца Джейк Салли волею судеб оказывается в самой гуще напряженных событий. Он прибывает на Пандору в качестве нового «оператора» программы- попытки ученых-землян установить доверительные отношения с На'ви при помощи аватаров, генетических гибридов, которые должны расхаживать среди инопланетных гигантов в привычном им виде. Но Джейка забирает полковник Майлз Кварич, глава службы безопасности колонии землян, поручая ему проникнуть в местный клан и узнать, как можно контролировать аборигенов, или уничтожить их. Кварич командует подразделением Секопс, частными силами безопасности, защищающими «Врата Ада» от свирепых хищников Пандоры и не менее свирепых На'ви. Это грязные, но хорошо подготовленные наемники, в распоряжении которых имеется конвертоплан с мощным вооружением и массивные костюмы усиленной подвижности.Джейк оказывается «не тем парнем» для подобной работы. Разрываясь между На'ви и силами Управления по разработке природных ресурсов, прилагающими все усилия для уничтожения дома предков местной расы, живущей на Пандоре уже 10000 лет, Джейк начинает действовать. И наступает настоящее светопреставление.Кэмерон не хотел использовать грим для создания инопланетян. Десятилетиями гуманоидов играли актеры в гриме, начиная с второсортных фильмов 50-х годов, в течение всех сорока лет существования сериала “Star Trek”, а также в других фантастических фильмах и телевизионных шоу. К настоящему времени изучены практически все схемы и способы нанесения резиновых масок на лица актеров, а кроме того, это налагает существенные ограничения. Размер глаз и расстояние между ними изменить невозможно, равно как нельзя изменить пропорции тела и общие размеры героя. А резиновая маска и грим ограничивают игру актера, поскольку служат определенным барьером между актером и объективом камеры.Для метода захвата актерской игры (performance capture) эти варианты не подходят. Хотя созданные при помощи компьютерной графики герои фильма «Аватар» напоминают играющих их актеров, у них другие базовые пропорции. Диаметр глаз На'ви вдвое больше диаметра человеческих глаз, и они расставлены шире. На'ви гораздо более худые по сравнению с землянами, у них вытянутые шеи, другая структура костей и мускулов. Самым очевидным отличием являются трехпалые руки. Будучи продуктом компьютерной графики На'ви и аватары могут быть крупнее размером, чем люди. Синий грим сделал бы кожу матовой, а при помощи компьютерной графики герои получают полупрозрачную кожу, по свойствам напоминающую настоящую, где пигмент поверхностного слоя не скрывает красного свечения протекающей под кожей крови в моменты, когда, например, яркий солнечный свет касается кончиков ушей героев. Комбинация всех этих нюансов позволяет создать очень даже живых существ.Кэмерон искал способ перенести создание образа инопланетянина в 21 век. В 1995 году он увидел, что компьютерные технологии развиваются стремительными темпами, и решил, что проект его мечты в атмосфере иного мира может воплотиться в жизнь. Уже создав при помощи компьютерной графики образы в таких фильмах как “The Abyss” и “Terminator 2: Judgment Day” Кэмерон хотел поднять искусство компьютерной графики на новые высоты и написал амбициозный с точки зрения визуальных эффектов сценарий фильма «Аватар» . Но когда мастера компьютерной графики не смогли обработать материал, Кэмерон понял, что необходимые для фотореализма технологии изобретут еще очень и очень нескоро, поэтому проект был отложен.Когда Кэмерон возобновил работу над проектом в 2005 году, казалось, что нужные технологии вот-вот появятся. В то время все же были опасения, что герои будут выглядеть недостаточно реалистичными, и не удастся избавиться от раздражающего эффекта «тусклого взора», который имел место в некоторых ранних фильмах с применением технологии захвата актерской игры. Команда Кэмерона стремилась значительно превзойти предыдущие попытки, чтобы обеспечить абсолютную реалистичность персонажей. Для этого они разработали новую систему основанного на анализе изображений захвата выражения лица при помощи устанавливаемой на голове камеры, точно фиксирующей малейшие оттенки выражения лиц актеров. Вместо использования технологии захвата движения, при которой для улавливания мимики лица актеров размечаются отражающим маркером, актеры носили специальные головные уборы, похожие на бейсбольные шлемы, к которым крепилась миниатюрная камера. Подвесная аппаратура была направлена на лица актеров и камера записывала выражения лиц и движения мускулов с необычайной точностью, которой до сих пор никто не мог добиться. И, что самое важное, камера записывала движения глаз, чего не было в прежних системах.Установленная на голове система позволила фиксировать выражения лиц актеров с беспрецедентной ясностью и четкостью. А поскольку в закрепленной на голове системе не применялись ранее использовавшиеся камеры захвата движения, их теперь применяли исключительно для захвата движения тела, поэтому появилась возможность переместить их подальше от актеров. Это обеспечило команде фильмагораздо более широкую среду для захвата движений, или Пространство, которое еще нигде и никогда не применялось. Пространство для захвата движений возросло в шесть раз по сравнению с прежним объемом. Увеличенное Пространство использовалось для захвата живых, скачущих галопом лошадей, трюков, требующих сложного проволочного такелажа, и даже воздушных боев между летательными аппаратами и крылатыми существами. Поэтому революционная устанавливаемая на голове гарнитура стала ключом не только к демонстрации малейших оттенков эмоций героев, но и к потрясающей зрелищности фильма.Другим новшеством, изобретенным специально для фильма, стала Виртуальная камера, позволившая Кэмерону снимать сцены в созданном с помощью компьютерной графики мире в точности так же, как если бы он снимал в голливудском павильоне. В этой виртуальной камере режиссер видит не Зои Салдану, а ее трехметровую синекожую героиню Нейтири. Вместо Сэма Уортингтона и Сигурни Уивер он видит их гигантских синих аватаров с хвостами и огромными золотыми глазами. А вместо аскетического серого пространства павильона – тропический лес Пандоры с буйной растительностью или, например, плывущие по небу горы Аллилуйя, или колонию землян у Врат Ада.Следующим шагом после детальной разработки технологии точного захвата актерской игры стало привлечение к работе сильной команды новозеландской компании WETA Digital, получившей премию «Оскар» за визуальные эффекты в фильме Питера Джексона. Такие созданные компанией WETA фотореалистичные герои как Голлум из трилогии “Lord of the Rings” и кажущийся абсолютно живым Кинг-Конг заставили Кэмерона поверить, что эти ребята могут вдохнуть жизнь в его На'ви.Для Кэмерона было с самого начала очень важно, чтобы каждая деталь игры актера была сохранена в созданном при помощи компьютерной графики герое при его появлении на экране. Компания WETA заверила его, что команда художников-аниматоров мирового класса поставит себе целью стопроцентный перенос игры актеров на их героев-аватаров или На'ви. Это подразумевало обеспечение высокоточной записи данных в момент съемки сцены. Кроме того, команде аниматоров потребовался год на разработку и создание специальных приспособлений, устанавливаемых на головах актеров и позволяющих созданным при помощи компьютерной графики героям в точности воспроизводить действия и демонстрировать эмоции тех актеров, игру которых они дублировали.Спросите аниматоров компании WETA, и они вам скажут, что аватары и На'ви это анимационные персонажи. Спросите Джима Кэмерона, и он скажет, что героев играли актеры. При этом правы все. Аниматорам пришлось применить все свое мастерство, чтобы обеспечить точное воспроизведение компьютерными героями игры актеров. Но в то же время нельзя было позволять себе вольностей. Не допускалось никаких преувеличений или приукрашения. Аниматоры стремились как можно достовернее передать актерскую игру, делая не больше и не меньше, чем делали Сэм, Зои или Сигурни в павильоне. Конечно, аниматоры кое-что добавляли, например, движения хвостов и ушей, которые актеры физически не могли выполнить. Но даже здесь целью было сохранить эмоции, переданные актерами в процессе живой съемки. Поэтому когда Нейтири бьет хвостом, а ее уши опускаются от ярости, это просто продолжение гнева, изображаемого Зои Салданой в момент игры в сцене., - говорит Кэмерон. –Салдана месяцами упорно работала над созданием физического воплощения своей героини, чтобы полностью выразить природную атлетическую грацию Нейтири. Она знала, что это не просто озвучивание стандартного анимационного фильма, а «игра с полной отдачей», и что каждый нюанс мимики и движения тела будут зафиксированы камерой.Кэмерон и актеры трудились вместе в павильоне больше года. Это было столь же тесное сотрудничество, как и на площадке обычного художественного фильма, не считая отсутствия софитов, ручных или подвижных камер. Это была чистая актерская игра. И это позволило всем сосредоточиться именно на игре и эмоциональной правдивости каждого момента, не отвлекаясь на технические аспекты съемки. Как режиссера, так и актеров процесс захватил полностью, они наслаждались взаимопониманием и акцентами, которые обеспечивала съемка актерской игры. И только после того, как Кэмерон и его команда увидели первые сцены, обработанные специалистами WETA, они в полной мере осознали, какой это будет прорыв. Нейтири, Джейк и Грэйс ожили.Для проектабыло важно добиться абсолютной аутентичности игры всех героев. По словам Ландау, созданные при помощи компьютерной графики герои фильма, - добавляет Кэмерон.идет еще дальше, помещая этих фотореалистичных героев в мир, также созданный при помощи компьютерной графики, но кажущийся абсолютно реальным. Каждое растение, каждое дерево, каждая скала создавалась и визуально воспроизводилась на компьютерах компании WETA Digital в Новой Зеландии. Важные открытия в области освещения, затенения и визуализации позволили WETA создать фотореалистичный мир, необычный и чужой по содержанию, но поражающий абсолютной естественностью. Компании WETA понадобилось более петабайта (одна тысяча терабайт) цифрового дискового пространства для хранения всех компьютерно-графических «активов» фильма … несметного числа растений и животных, насекомых, скал, гор и облаков. Для сравнения, при работе над фильмом “Titanic” понадобилось 2 терабайта для создания (и затопления) корабля и тысяч пассажиров. Это примерно 1/500 доля объема, использованного для хранения материалов к картине «Аватар» В дополнение ко всем этим сложностям фильмсделан в стереоскопическом трехмерном формате. Поэтому не только компании WETA пришлось создавать сцены при помощи компьютерной графики в формате 3D (как и другим разработчикам визуальных эффектов, например, компании ILM), но и кадры с натуральным движением необходимо было снимать в трехмерном формате. Для этого Кэмерон использовал систему синтеза кинокамер, разработанную им совместно с Винсом Пэйсом. На создание системы ушло несколько лет. На данный момент это самая совершенная в мире технология стереоскопической съемки. На площадке фильмакамеры работали безупречно, обеспечивая плавное слияние сцен, сыгранных актерами, и сцен, созданных при помощи компьютерной графики, в единое целое.Благодаря многослойной технологии, разработанной специально для данного проекта, фильмявляется сегодня самым сложным и интересным из всех фильмов Кэмерона. Создатели фильма оказались на неисследованной территории и находили ответы на вопросы по мере продвижения вглубь этого неизвестного мира. Восемнадцать месяцев ушло на подготовку съемок живого плана, прежде чем была отснята первая сцена с участием актеров., - подчеркивает Кэмерон. –Но все эти революционные технологии всего лишь инструменты из набора создателя фильма, они всегда подчиняются сюжету, эмоциональной составляющей и героям. Продюсер Джон Ландау отмечает:, - добавляет Кэмерон.Ландау сравнивает применение Кэмероном этих инструментов в картинес тем, как он использовал передовые на тот момент технологии в оскароносном «Титанике» удостоенном премии в номинации «Лучший фильм».. По словам Кэмерона,Фильмповествует о путешествии главного героя Джейка Салли, бывшего морского пехотинца, прикованного к инвалидному креслу вследствие ранения. Его храбрость и судьба приводят его в мир, о существовании которого он даже не подозревал. Когда Джек проходит отбор для путешествия на спутник Пандору с целью выполнения сложнейшего задания, детали которого ему изначально не известны, он практически не сомневается., - говорит Кэмерон. –Инвалидность, здравомыслие и отвага Джейка делают его узнаваемым героем, которого легко показать., - говорит Ландау.Джейка нанимает для работы на Пандоре Управление по разработке природных ресурсов. Он должен заменить своего однояйцевого брата-близнеца, молодого ученого, которого готовили к выполнению задания, но который погиб непосредственно перед отлетом с Земли. Джейк не ученый, но ДНК делает его единственно возможным заместителем брата, чья ДНК была соединена с ДНК представителя коренной расы Пандоры, На'ви, для создания гибрида этих двух видов… или. Теперь только Джейк может привести в действие или телепатически управлять аватаром своего брата. В теле аватара Джейк обретает новую цель, сталкивается с новыми вызовами и пускается в приключение, которое потребует от него всего возможного и невозможного. По словам актера Сэма Уортингтона,Джейк – это сложный и многогранный герой с редким сочетанием страсти, силы, находчивости и душевности. Эта роль предъявляет высокие требования к актеру. Данный факт Кэмерон признал, когда вместе с Ландау и директором по кастингу Марджери Симкин приступил к поиску актера на главную роль., - говорит Кэмерон. –После нескольких месяцев кинопроб в США и Европе Симкин доложила Кэмерону, что нашла кандидата… в Австралии. Симкин сказала режиссеру, что у Сэма Уортингтона естьЗаинтригованные кинематографисты предложили Уортингтону пройти пробы, но поначалу он был настроен скептически из-за строжайшей секретности проекта, кроме того, на тот момент ему предоставили очень скудную информацию относительно образа Джейка., - вспоминает Уортингтон. –Естественно, пробы были для фильмаи именно на ту роль, на которую присмотрели Уортингтона. Но даже после того, как Кэмерон рассказал ему вкратце сюжет и описал Джейка, добавив интригующий вопрос и максимально увеличив давление на актера:- у Уортингтона остался один земной приоритет, с которым нужно было разобраться до путешествия на Пандору.Кэмерон и Ландау сочли, что стоит подождать Уортингтона., - говорит Ландау.Врожденное бесстрашие Уортингтона не только помогло ему уловить дух и отвагу Джейка, это оказалось полезным и режиссеру со всем его огромным опытом и мастерством., - говорит Уортингтон. –Хотя многие актеры, включая и самого Уортингтона, проходили специальную физическую и военную подготовку, Сэма гораздо больше интересовала умственная подготовка к изображению Джейка., - говорит он. –Первая встреча Джейка с представительницей местного населения Пандоры, На'ви, оказывается судьбоносной и приводит к неожиданному эмоциональному резонансу, а также драматичным событиям и приключениям. Во время исследования роскошного тропического леса спутника Джейк подвергается нападению одних из самых ужасных тварей Пандоры. Он оказывается на краю гибели, когда его спасает Нейтири, бесстрашная и прекрасная охотница, член расположенного поблизости клана Оматикайя. Их встреча пронизана сильными эмоциями, как положительными, так и отрицательными. В итоге между ними завязываются отношения, которых никто не мог предвидеть., - смеется Сэм Уортингтон. -Первое впечатление Нейтири от Джейка далеко не позитивное; по сути, это презрение. Даже в виде аватара Джейк олицетворяет для Нейтири человеческую склонность к разрушению, а это угрожает самому существованию На'ви. Чтобы спасти Джейку жизнь, ей приходится убить ядовитых змей-оборотней, чья порочность делает их ни много, ни мало неотъемлемой частью экосистемы планеты, с которой у На'ви прочная связь., - говорит Зои Салдана, играющая Нейтири., – добавляет Кэмерон. –Инстинкты и интуиция Нейтири позволяют ей понять, что грубость Джейка всего лишь маска., - говорит Салдана. –Образ Нейтири указывает на интерес Кэмерона к созданию сильных женских характеров, и Нейтири пополняет плеяду таких культовых героинь Кэмерона, как Эллен Рипли из фильма “Aliens” (воплощенная Сигурни Уивер, чья игра стала образцом для героинь жанра экшен, и кто воссоединился с Кэмероном для работы над фильмомспустя более чем двадцать лет после исторического сотрудничества), Сара Коннор из картины “The Terminator” (и “T2”), Роуз ДеВитт Букатер из “Titanic”, Линдсэй Бригман из фильма “The Abyss” и Хелен Таскер из “True Lies”. Ни один из этих образов нельзя свести к предмету любовного интереса, и Нейтири продолжает эту традицию, сочетая в себе силу, грацию, атлетизм, красоту, сексуальность, уязвимость и чистоту эмоций., - отмечает Кэмерон, которого особенно восхищало сочетание в ней, отточенных годами профессиональных занятий танцами., - рассказывает Салдана. –. Как отреагировала Салдана на визуализацию Нейтири посредством компьютерной графики?Комплекс подготовки Салданы к съемкам включал в себя верховую езду, боевые искусства, стрельбу из лука, изучение и отработку телодвижений. Кроме того, она и другие исполнители главных ролей ездили с Кэмероном на Гавайи, природа которых похожа на природу Пандоры, которую он рисовал в своем воображении., - вспоминает Салдана. –, - смеется она. -После того, как актеры и съемочная группа прибыли в Лос-Анжелес для работы в павильоне, Салдана по достоинству оценила их гавайскую авантюру., - говорит Салдана. –Еще одной женщиной, которая появляется в новой жизни Джейка на Пандоре, становится Грэйс Августин, ученая, управляющая программой. Будучи квалифицированным ботаником, Грэйс живет на Пандоре уже пятнадцать лет, давным-давно покинув Землю из-за того, что на перенаселенной планете с разрушенной экологией уже не осталось биологического разнообразия, достойного изучения. На Пандоре Грэйс совмещает научную работу на базе землян под названием «Врата Ада» и работу в виде аватара в тропическом лесу Пандоры., - говорит Сигурни Уивер, играющая Грэйс.Грэйс недовольна появлением на Пандоре Джейка, который должен присоединиться к программе. Она считает его плохо подготовленным или вообще неспособным стать частью элитной команды ученых., - говорит Уивер. -Грэйс меняет свое отношение к Джейку, который производит впечатление на своего нового начальника, все больше и больше проникаясь теплыми чувствами и уважением к На'ви. Уивер понравилось играть динамику отношений между Джейком и Грэйс в паре с Сэмом Уортингтоном, в котором она видит как минимум нового героя жанра экшен. А уж Уивер, заслужившая вечную любовь зрителей за роль Эллен Рипли из серии фильмов “Alien”, явно кое-что знает о культовых героях фильмов жанра экшен., - объясняет она. –Предметом особой ненависти Августин является полковник Майлз Кварич, глава службы безопасности базы землян на Пандоре. Задача Кварича заключается в облегчении достижения Управлением по разработке природных ресурсов своей цели - разработки месторождений на Пандоре, а не в покорении сердец и умов На'ви. Он с презрением относится к программе, поскольку она противоречит его миссии, состоящей в защите землян, живущих и работающих на Пандоре.Кварич наделен далеко не замечательными качествами, но актер Стивен Ланг утверждает, что нашел в своем герое многое, что достойно восхищения и даже жалости., - говорит Ланг, ранее в этом году сыгравший агента ФБР эпохи Великой Депрессии в фильме “Public Enemies.” –Еще одним способным и сильным человеком во Вратах Ада является пилот конвертоплана Труди Шакон, задача которой состоит в перевозке людей и аватаров с базы к находящимся в девственной глуши местам научных исследований и обратно. Но в отличие от Кварича Труди хладнокровна, спокойна и определенно не похожа на других солдат., - объясняет исполнительница роли Труди Мишель Родригез – еще одна великая героиня экшена Джеймса Кэмерона.Родригез, обратившая на себя всеобщее внимание эффектным дебютом в получившей восторженные отзывы независимой драме “Girlfight,” ценит способность Кэмерона выписывать замечательные женские характеры, равно как его понимание искусства игры и самих актеров., - говорит Родригез. -Норм Спеллман, еще один ученый/аватар программы был «золотым мальчиком» проекта. К путешествию на Пандору он готовился в течение пяти лет. Но его положение меняется с появлением Джейка., - говорит Джоэл Дэвид Мур, исполнитель роли Норма, снявшийся в такой успешной комедии, как “Dodgeball: A True Underdog Story.” –. Действительно, прибытие Джейка знаменует новый драматический поворот для Норма.За разработками, учеными и всей деятельностью на базе Врата Ада пристально следит Паркер Селфридж, умный, волевой и харизматичный администратор станции, сосредоточенный на успехе проводимых на Пандоре операций Управления по разработке природных ресурсов. Джованни Рибизи (“Public Enemies,” “Lost in Translation”) говорит, что Селфридж. Но даже у такого бессердечного типа, как Селфридж, подчеркивающего, что, жизнь может измениться на Пандоре.Другие важные роли в фильмеисполняют СиСиЭйч Паундер (“The Shield”), сыгравшая матриарха На'ви Мо’ат, чьи лидерские качества и достоинство вызывают уважение ее народа; Уэс Стади (“Last of the Mohicans”) в роли сурового и властного вождя клана На'ви Эйтукана, обеспечивающего соплеменников средствами к существованию и защищающего их от неприятностей; Лаз Алонсо в роли Цу’Тэя, самого лучшего охотника клана, постоянно бросающего вызов Джейку на протяжении всего его путешествия по Пандоре; Дилип Рао (“Drag Me to Hell”) в роли доктора Макса Патела, ученого-участника программы; и Мэтт Джералд (“Terminator 3: Rise of the Machines”) в роли Лайла Уэйнфлита, жестокого сержанта подразделения Секопс, служащего типичным примером презрения землян к На'ви.Дополнительные измерения конкретным аспектам игры актеров придал прославленный лингвист и доктор философии Пол Фроммер, который работал вместе с Кэмероном над созданием языка На'ви; новые грани внесли также Терри Нотари, бывший член труппы Cirque du Soleil, и знаменитый хореограф Лула Вашингтон, помогавшие, соответственно, создавать движения и ставить хореографию для танцоров На'ви.Как и многие другие аспекты фильма, язык На'ви объединяет в себе нечто абсолютно новое с хорошо знакомым и близким. Фроммер, профессор университета Южной Каролины, объясняет:На раннем этапе работы Кэмерон показал Фроммеру типы звуков, которые, как он себе представлял, должны быть в речи На'ви. Фроммер разработал лингвистическую палитру., - говорит Фроммер. –В результате этой сложнейшей работы был создан словарь, где было более тысячи слов, а также особая структура и грамматика. Все это актеры выучили быстро и со знанием дела. Исполнители также работали в тесном контакте с инструктором по диалектам Карлой Мейер, скрупулезно отрабатывая диалект изобретенного языка.Лингвистические проблемы Сэма Уортингтона усугублялись тем фактом, что уроженец Австралии должен был научиться говорить не только на новом языке; ему нужно было приобрести американский акцент., - говорит Уортингтон. –, - продолжает Уортингтон. –. Джейк овладевает языком На'ви постепенно на протяжении всего фильма. Это позволяло и даже требовало допущения случайных лингвистических ошибок.Зои Салдана и Лаз Алонсо, оба бегло говорящие по-испански, легко выучили язык На'ви и ушли со съемочной площадки фильма, наверное, единственными актерами, в совершенстве владеющими – не считая двух других языков – языком На'ви. Но больше всего развлекалась на тему изобретенного говора, пожалуй, съемочная группа, позаимствовавшая некоторые слова из наречия На'ви – особым успехом пользовался термин скаунн, означающий в переводе «идиот». Им члены группы в шутку дразнили друг друга.Уроки танцев и движения также позволили актерам погрузиться еще глубже в специфику своих героев. Постановщик танцев На'ви Лула Вашингтон, арт-директор театра Lula Washington Dance Theater, отмечает, что коренные жители Пандоры выражают себя через танец.. Танцоры из труппы Лулы вошли в состав актеров в качестве членов клана Оматикайя. Их грациозными и вместе с тем дикими движениями можно любоваться на протяжении всего фильма.Терри Нотари создавал движения для На'ви, черпая вдохновение в туземных культурах и пластике таких животных, как крупные представителей семейства кошачьих и приматов.- объясняет Нотари.Актеры неутомимо работали над тем, чтобы показать все физические, лингвистические и эмоциональные аспекты, являющиеся определяющими для их героев и соответствующие видению режиссера, и Кэмерон был намерен отразить все это в созданных при помощи компьютерной графики инкарнациях актеров.Уортингтон и другие исполнители находили, что работа на называемой Пространством пустой площадке в специальных костюмах и шлемах для захвата актерской игры, раскрепощает., - говорит Уортингтон. –, - продолжает Уортингтон. -, - добавляет Лаз Алонсо. –Джоэл Дэвид Мур говорит, что то, как Пространство будоражит воображение, напомнило ему о подходе к актерской игре с позиции фундаментальных положений., - объясняет он. –Еще одним революционным достижением стала виртуальная камера, которая не только подчинила компьютерную графику режиссеру и актерской игре, но и создала новый тип съемки, предоставивший Кэмерону при работе с актерами в павильоне беспрецедентную возможность по-настоящему видеть в камере вместо актера компьютерно-графического героя, а вместо голой площадки созданную при помощи компьютерной графики среду., – объясняет Ландау. Правда, разрешение выводимых на дисплей камеры компьютерно-графических изображений не превышало разрешения видеоигр, но после того, как Кэмерон завершал съемки и монтаж определенного эпизода, компания WETA в течении нескольких месяцев работала над созданием окончательных фотографических изображений высокой четкости. По сути, каждый кадр создавался дважды: первый раз Кэмероном в павильоне, а затем компанией WETA, месяцами обрабатывавшей его и доводившей до совершенства.Виртуальная камера, напоминающая пульт управления для видеоигр с прикрепленным видеомонитором, как таковая вообще не является камерой, поскольку у нее нет объектива; она как бы имитирует камеру, когда в нее загружаются созданные при помощи компьютерной графики изображения, обрабатываемые самыми современными компьютерами, установленными по всему периметру павильона. На миниатюрном дисплее устройства отображаются компьютерно-графические образы, загружаемые в него с этих компьютеров.Это позволило Кэмерону снимать процесс под любым углом и с использованием любых подходов, что дало ему беспрецедентную спонтанность, гибкость и небывалые возможности для творчества на виртуальной съемочной площадке., - рассказывает специалист компании WETA Стефан Розенбаум. –, – рассказывает Кэмерон. –, - говорит Лаз Алонсо.Еще одним высокотехнологичным инструментом из «инструментального комплекта» Кэмерона была моделирующая камера, интегрировавшая в режиме реального времени созданных при помощи компьютерной графики героев и природно-ландшафтную среду в объектив синтезирующей камеры для съемок живого плана. Принцип данной технологии заключается в восприятии обычной камеры как виртуальной, когда виртуальный съемочный инструментарий накладывается на реальные съемки., - объясняет Ландау.Поскольку все события в фильмепроисходят на Пандоре, либо на базе землян, либо в девственных тропических лесах, то все, что происходило перед камерами или обрабатывалось при помощи компьютерной графики, нужно было проектировать с нуля. Одновременно с разработкой технологии в течение двух лет шла работа над художественным оформлением, и только после этого команда смогла приступить к съемкам. Создатели фильма привлекли к работе группу художников мирового класса для прорисовки каждого героя, существа, растения, костюма, оружия, транспортного средства и природно-ландшафтной среды Пандоры. Они создали целых две культуры: высокотехнологичную колонию землян со всевозможными средствами передвижения и видами оружия и общину На’ви.Как и в случае с героями, Кэмерон стремился к тому, чтобы Пандора была узнаваемой, но вместе с тем не теряла своих экзотических, абсолютно новых свойств. Это мир, где неизвестное сливается с хорошо знакомым., - говорит Кэмерон. Бросаются в глаза деревья высотой более 300 метров и парящие в воздухе горы. Этот размах и фантазия внушают благоговейный трепет, но в основе дизайна лежат знакомые каждому структуры., - рассказывает главный художник фильма Рик Картер.Создавалось впечатление, что прославленный режиссер забыл о своих руководителях отделов, исполнителях и почти всех, кто работал над фильмом. Сотрудничая со многими из лучших художников киноиндустрии, Кэмерон контролировал стадию концептуального искусства, наблюдал за разработкой виртуальных и реальных декораций. Он тщательно проверял каждую мелочь в художественном оформлении– каждое создание, травинку, дерево, гору, облако, транспортное средство и костюм., - говорит второй художник фильма Роберт Стромберг, контролировавший большую часть работы над дизайном Пандоры. -Кэмерон, Стромберг, Картер и их команды регулярно задавались главным вопросом:Целью создателей фильма было заставить зрителей уйти от догматов, принять и откликнуться на то, что они видят на экране.Джейк прибывает на военно-научную базу землян под названием «Врата Ада» - рану, нанесенную этому девственному миру рукой человека. Вскоре Джейк обнаруживает, что тропический лес за пределами Врат Ада богат экзотическими растениями и животными, а также кишит свирепыми хищниками. Согласно описанию Кэмерона, Пандора - этоПо территории Пандоры разбросано много кланов На’ви. Джейк попадает в клан Оматикайя, который вот уже 10000 лет живет внутри огромного 300-метрового дерева. Клан использует различные ярусы внутренней структуры дерева как деревню. В Оматикайе четко определена социальная иерархия, верхнюю ступень занимает Эйтукан, «Оло’эйктан» или вождь клана. Эйтукан оказывается отцом Нейтири, а ее мать Мо’ат обладает властью, будучи «Цахиком» или шаманом клана. Цу’Тэй, сильный и гордый молодой охотник, претендует на место вождя, он обручен с Нейтири по договоренности между родителями.Среди многочисленных чудес Пандоры мировая нейронная сеть, посредством которой связана вся растительная и животная жизнь планеты. Подобно нервной системе человека данная сеть обеспечивает функционирование всех живых организмов на Пандоре как единой гармоничной системы. Центром этой сети - сердцем и мозгом спутника – является огромная, искривленная древняя ива, где зародилась раса На’ви и которая является для них источником жизненной силы, местом возрождения и познания. Это «Дерево Душ» находится в центре самого мощного магнитного поля Пандоры. Очень-очень давно невидимое поле создало необычные геологические формации в виде арок, образующих каменную радугу над глубокой кальдерой, в центре которой и возвышается Дерево Душ.И в этих неповторимых условиях живут мириады различных существ, некоторые из которых создавались собственным подразделением команды фильмапо разработке живых организмов под руководством Невила Пэйджа, а остальных прорисовывала группа Джона Розенгранта на студии Stan Winston Studios. Самый грозный из Пандорских хищников – это Танатор., – рассказывает режиссер. –. Еще есть ядовитые змеи-оборотни, которых Кэмерон описывает какКрылатое существо Банши играет важную роль в приключениях Джейка; в ритуале инициации На’ви Джейк должен укротить и оседлать банши, чтобы по праву занять свое место в клане. Сложность испытания усугубляется тем, что «избранным» банши, которого Джейк должен подчинить себе, оказывается тот, который больше всех желает смерти Джейка.Пандорские Злокони, как видно из названия, в некотором роде напоминают земных лошадей, но у них есть несколько важных особенностей, придуманных и воплощенных специалистами Stan Winston Studios и Кэмероном, который описывает это животное какСреди разнообразного зверья Пандоры также оленеподобный Гексапид; свирепый молотоголовый Титанотер, похожее на носорога травоядное животное с плохими манерами и кувалдоподобной головой, и Леоноптерикс, главный летучий хищник, окрашенный в ярко-красные, желтые и черные полосы. Размах его крыльев составляет 25 метров. Более миниатюрные и кроткие виды животных на Пандоре включают в себя похожего на медузу Вудспрайта, который размахивает шелковистыми усиками, изящно паря в ночном воздухе. То, что На’ви называют Атокирина – это семена священного Утрайя Мокри, «Дерева голосов», поэтому они тоже являются важной частью «души» тропического леса. Когда семена оседают на Джейка, Нейтири воспринимает это как особый знак, и дела предпринимают неожиданный оборот.Лауреат премии «Оскар» Ричард Тэйлор и его команда разрабатывали в студии WETA летательные аппараты и оружие как для На’ви, так и для хорошо оснащенных сил Управления по разработке природных ресурсов. А знаменитый художник ТайРубен Эллингсон создал большинство транспортных средств, эксплуатируемых вооруженными силами на базе Врата Ада. Они создают яркий фон в эпической сцене битвы ямокопателей против банши и ожесточенных солдат против воинов На’ви.Костюм усиленной подвижности придает дополнительную амплитуду движению своего оператора-землянина. Костюмы усиленной подвижности и их операторов-солдат перевозит, пожалуй, самый ужасный из летательных аппаратов Управления по разработке природных ресурсов – вооруженный вертолет C-21 Dragon. Этот гигантский винтокрыл напоминает хищное насекомое. Почти аналогичной разрушительной силой обладает модель AT-99 Scorpion. Это высокоскоростной и очень маневренный военный вертолет-штурмовик. В мире, где нет посадочных полос, эти винтокрылые летательные аппараты обладают очень важной способностью к вертикальному взлету и посадке. Хотя боевые летательные аппараты в фильмефутуристичны, они должны казаться столь же знакомыми, как вооруженные вертолеты Huey времен Вьетнамской войны, чтобы внушить зрителям ощущение реальности происходящего.Самым крупным летательным аппаратом в картине, длина которого составляет более километра, является ISV Venture Star, космический корабль, доставляющий сотрудников Управления по разработке природных ресурсов - включая Джейка - на Пандору. Аннигиляционные двигатели разгоняют корабль до скорости в семь десятых скорости света, но, тем не менее, полет на Пандору занимает почти шесть лет. В течение этого времени пассажиры находятся в криогенной заморозке, когда все жизненные функции временно прекращаются. Чтобы попасть на планету с орбиты, вновь прибывшие садятся на трансатмосферный корабль Valkyrie, далекого потомка челночного воздушно-космического аппарата.Костюмы, разработанные Мэйесом К.Рубео и Деборой Л.Скотт, являются еще одним ключом к пониманию культуры На’ви. Хотя большую часть костюмов и аксессуаров носят созданные при помощи компьютерной графики существа, вещи создавались на практике, чтобы наилучшим образом связать между собой текстуру костюма, способы ткачества и полупрозрачность ювелирных изделий. Одежду На’ви отличают практичность и удобство, отражающие грацию и красоту коренных жителей Пандоры.Работа главного оператора фильма Мауро Фиоре заключалась в создании полного сурового реализма образа промышленного комплекса на базе Врата Ада., - говорит Фиоре, который также снимал такие фильмы как “The Kingdom” и “Smokin’ Aces.” Фиоре выбрал 3D систему синтеза кинокамер и после комплексных испытаний приступил к съемкам живого плана высокого качества. Получившиеся в итоге изображения гармонично сочетались с образами, созданными компаниями WETA Digital и ILM при помощи компьютерной графики.Большая часть эпизодов фильмас натуральным движением снималась в Веллингтоне, Новая Зеландия, где были возведены огромные декорации. Это было похоже на настоящее масштабное строительство. Для конструирования декораций была создана огромная субструктура с использованием более чем 150 строителей-подрядчиков. Реальные декорации включают в себя Комнату связи, где установлены подобия саркофагов, при помощи которых сознание человека переносится в тело, Биолабораторию – помещение для работы ученых и место хранения резервуаров с амниотической жидкостью, в которых находятся тела аватаров, достигшие состояния зрелости за время шестилетнего путешествия с Земли на Пандору; Центр управления, представляющий собой центральную нервную систему базы «Врата Ада», и военный бастион Armor Bay, где хранятся костюмы усиленной подвижности и вертолеты.В любой окружающей обстановке из фильмаКэмерон создает ощущение полного присутствия, когда зрители чувствуют себя находящимися рядом с героями во время их приключений. Вместе с Ландау Кэмерон долгое время удерживает пальму первенства в трехмерном кино, они постоянно работают над применением формата 3D для усиления эффекта присутствия в своих фильмах. Но создатели фильма подчеркивают, что постарались применить эффект присутствия и в формате 2-D, поэтому фильмвыйдет в широкий прокат и в этом формате., - говорит Ландау. –Во многих ранних 3-D фильмах формат применялся всего лишь как эксцентрический трюк или отдельный спецэффект - когда в зрителей летели предметы или кто-то из героев внезапно «выходил» с экрана в зрительный зал. Для Кэмерона 3-D – это окно в мир, где формат растворяется в сюжете вместо того, чтобы перетягивать одеяло на себя.Задумывая фильм, Кэмерон вместе со своим партнером Винсом Пэйсом из Pace Technologies приступил к разработке новой цифровой системы 3-D камер на базе технологий высокой четкости Sony и Fujinon. Но прежде чем воплотить в жизнь проект, Кэмерон хотел использовать новую цифровую 3-D камеру для погружения аудитории в чудесный мир океана, дать зрителям возможность с поразительной ясностью испытать удовольствие от глубинной разведки. Его историческое исследование внутреннего пространства Титаника стало темой фильма “Ghosts of the Abyss” в формате 3-D IMAX, за которым последовала картина “Aliens of the Deep.”Опыт, приобретенный Кэмероном в процессе работы над этими фильмами, не только сделал его представление трехмерной версии фильмаболее четким, он также объясняет один из самых знаковых элементов дизайна фильма с точки зрения освещения: на дне океана Кэмерон наблюдал явление, при котором определенные формы жизни буквально светились почти сверхъестественным светом в полном мраке. Кэмерон применил это «биосвечение» к природе Пандоры, которая оживает ночью при помощи этого волнующего сияния.Процесс работы над фильмомпо окончании съемок был явно нетипичным, как и все остальное. В большинстве фильмов монтаж начинается по окончании съемок, в монтажно-тонировочный период. Но здесь Кэмерон и коллеги по монтажу Стефан Ривкин, A.C.E. и Джон Рефуа, A.C.E. начали монтировать первые записанные эпизоды уже на подготовительном этапе. Режиссеры монтажа появлялись на съемочной площадке с завидной регулярностью, ежемесячно отправляя компании WETA смонтированные эпизоды.- говорит Ландау.Основной частью работы на этапе пост-продакшн было сочиненное Джеймсом Хорнером музыкальное сопровождение, объединяющее в себе классические симфонические элементы, подчеркивающие эпические события фильма, со звуками, уносящими нас в другой мир; последние включают в себя пение на языке На’ви, а также необычный акустический и электронный инструментализм.Фанаты кино и знатоки музыки с нетерпением ждали новой совместной работы Кэмерона и Хорнера; музыка к фильму “Aliens” 1986 года стала одним из самых лучших сопровождений фильмов жанра экшен, а фильм 1997 года “Titanic” с его саундтреком вошел в историю. Для работы над музыкой к картинеХорнер воссоединился со своим партнером Саймоном Франгленом, вместе с которым они написали песню “My Heart Will Go On”. Композиторы сочинили новую песню “I See You”, которую исполняет Леон Льюис, ставшая открытием мировой музыкальной индустрии. Песня звучит на конечных титрах и выражает идею «видения», как она существует у На’ви: когда человек постигает не только умом, но и сердцем и душой.На этапе финальной доработки фильмаКэмерону очень захотелось рассказать о своем замысле миру. Он организовал предварительный закрытый просмотр некоторых эпизодов в основных отечественных и зарубежных кинотеатрах, получивших права проката, и на грандиозном фестивале поп-культуры Comic-Con. Довольный реакцией на эти ранние показы, Кэмерон продолжал доводить до совершенства монтаж и анализировать законченные или почти законченные визуальные эффекты, ежедневно поступающие от компании WETA Digital и других студий визуальных эффектов (включая ILM, Framestore, Prime Focus, Hybride и hy*drau”lx), чтобы сделать картинууникальным переживанием для кинозрителей., - говорит Джон Ландау. –. А Кэмерон дополняет:RealD 3D – это новое поколение развлекательных технологий со свежими, яркими, сверхреалистичными образами, настолько живыми, что появляется ощущение полного присутствия. Трехмерная технология RealD 3D добавляет такой глубины, что вы оказываетесь в самой гуще событий, присоединяясь к любимым героям в новом мире или уворачиваясь от предметов, которые летят, кажется, прямо в кинотеатр. Технология RealD стала первой в современных цифровых трехмерных технологиях. Это самая широко используемая в мире технология трехмерного кино, которую по контракту применяет более 9000 кинотеатров. К выходу в прокат фильмаприурочена установка технологии RealD в 4500 кинотеатрах в 48 странах. В отличие от старомодных картонных очков, очки для просмотра фильма в формате RealD 3D выглядят как обычные солнечные очки, они пригодны для повторного использования, их конструкция так удобна, что подойдет любому кинозрителю и намного превосходят корректирующие очки. Не просто сходите на фильм, испытайте новые грани удовольствия вместе с технологией RealD 3D. ( www.RealD.com Одновременно с началом общенационального проката фильма в традиционных кинотеатрах с 18 декабря 2009 года выходит версия Avatar: An IMAX 3D Experience для кинотеатров IMAX®. Фильм Avatar был подвергнут цифровой обработке, обеспечившей при помощи запатентованной технологии IMAX DMR® непревзойденное качес