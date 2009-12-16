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«Аватар» - удачное завершение киногода!

16 декабря
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16 декабря 2009
Главное событие уходящего киногода стартовало в российском прокате. Премьера «Аватара» Джеймса Кэмерона состоялась в Москве 16 декабря сразу на двух площадках: в кинотеатрах «Октябрь» и «IMAX Киносфера».
Наш фотокорреспондент побывал на Новом Арбате, где успел зафиксировать лишь некоторых именитых гостей: режиссера Владимира Хотиненко, продюсера Рената Давлетьярова, певицу Юлию Ковальчук и других. Основная же масса зрителей, как нам кажется, предпочла посмотреть картину в An IMAX 3D Experience.
Мнение наших рецензентов на новый шедевр Кэмерона вам уже известно, так что если не хотите резких оценок, то лучше ознакомьтесь с историей проекта. Кроме того, нам удалось побывать на пресс-конференции с создателями «Аватара», а в «Дозорной» имеется менее критичный материал.
Многих удивляет такая разная реакция корреспондентов одного и того же сайта, но в этом случае нет ничего удивительного. Каждый, кто увидел «Аватар», либо принял его, либо отверг в силу своего менталитета и вкуса. А на вкус и цвет, как нам известно, товарища нет...
Тем не менее, советуем не пропускать это творение рук Джеймса Кэмерона и его команды. Не слушайте никого - это зрелище нужно увидеть самим.

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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персоны
Ренат ДавлетьяровДжеймс КэмеронВладимир Хотиненко
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«Аватар» - удачное завершение киногода! фотографии
«Аватар» - удачное завершение киногода! фотографии
«Аватар» - удачное завершение киногода! фотографии
«Аватар» - удачное завершение киногода! фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Настёна (Киров)   22.05.2010 - 20:22
классный фильм, впечатляет несуществующая планета Пандора, духовная жизнь жителей Пандоры. Просто замечательная фантастика. У Дж.Кэмерона - неограниченное воображение. Он - супер! читать далее>>
№ 5
наташка   7.04.2010 - 01:28
фильм потрасающий. Мне очень понравилось. как они полюбили друг друга, и какая у них любовь читать далее>>
№ 4
Балтиец (Ленинград)   1.03.2010 - 13:28
Интересно что после просмотра фильма возникает чувство грусти.Почему?Ведь все закончилось хэппиэндом. Может потому что не было в жизни такой романтики?Может потому что рано мы родились и нам никогда не... читать далее>>
№ 3
ната   1.03.2010 - 00:30
Фильм замечательний. читать далее>>
№ 2
Балтиец (Ленинград)   28.02.2010 - 16:56
Добрая сказка.Больше таких фильмов. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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