«Аватар» - удачное завершение киногода!

Главное событие уходящего киногода стартовало в российском прокате. Премьера «Аватара» Джеймса Кэмерона
состоялась в Москве 16 декабря сразу на двух площадках: в кинотеатрах «Октябрь» и «IMAX Киносфера».
Наш фотокорреспондент побывал на Новом Арбате, где успел зафиксировать лишь некоторых именитых гостей: режиссера Владимира Хотиненко
, продюсера Рената Давлетьярова
, певицу Юлию Ковальчук
и других. Основная же масса зрителей, как нам кажется, предпочла посмотреть картину в An IMAX 3D Experience.
Мнение
наших рецензентов на новый шедевр Кэмерона
вам уже известно, так что если не хотите резких оценок, то лучше ознакомьтесь с историей
проекта. Кроме того, нам удалось побывать на пресс-конференции
с создателями «Аватара»
, а в «Дозорной»
имеется менее критичный материал.
Многих удивляет такая разная реакция корреспондентов одного и того же сайта, но в этом случае нет ничего удивительного. Каждый, кто увидел «Аватар»
, либо принял его, либо отверг в силу своего менталитета и вкуса. А на вкус и цвет, как нам известно, товарища нет...
Тем не менее, советуем не пропускать это творение рук Джеймса Кэмерона
и его команды. Не слушайте никого - это зрелище нужно увидеть самим.
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