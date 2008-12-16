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«Запрещенная реальность». Съемки клипа

16 декабря
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16 декабря 2008
16 декабря едва не были сорваны съемки клипа на песню «Волшебный мир» из нового фантастического боевика «СМЕРШ-XXI». Музыканты группы «Смысловые галлюцинации», записавшие песню к фильму, в котором идет речь о борьбе с темными силами, попросту потерялись в подземных лабиринтах секретного «метро-2», а оригинальные костюмы из картины «СМЕРШ-XXI», предназначенные для съемок клипа, бесследно исчезли.
Предложение написать заглавную песню к фантастическому боевику «СМЕРШ-XXI», первой экранизации прозы известнейшего российского писателя-фантаста Василия Головачева, группа «Смысловые галлюцинации» получила в начале сентября этого года. Для «Смысловых галлюцинаций» опыт записи песни для кино стал дебютом. Прежде чем принять предложение, участники группы отсмотрели фрагменты фильма, общались с музыкальным продюсером фильма Олегом Нестеровым и режиссёром-постановщиком Константином Максимовым, искали идею песни, которая органично вписалась бы в канву киноленты, как по смыслу, так и музыкально. Как только идея нашлась и была одобрена, группа приступила к работе. За два месяца было создано несколько версий песни, из которых на сегодняшний день остались лишь две: одна - более электронная - вполне соответствует духу и времени фильма (ближайшее будущее), а другая - сделана для «живых» исполнений, радиоэфира и видеоклипа.
Съемки клипа проходили в Москве в бункере одной из веток так называемого «метро 2» - специальной секретной ветке метрополитена, построенной еще в 40-х годах Метростроем для правительства СССР. Там же снимались некоторые сцены фильма. Основными действующими лицами клипа по задумке режиссера Константина Максимова должны были стать сами музыканты «Смысловых галлюцинаций» и их лидер Сергей Бобунец. Но в назначенное время на месте съемок исполнителей не оказалось. Их мобильные телефоны молчали. Только спустя полтора часа, в тот самый момент, когда нервы режиссера и остальных участников съемочной группы были буквально на пределе, в бункере все-таки появились испуганные и уставшие музыканты. Свое опоздание они объяснили тем, что попросту заблудились в тоннелях секретного метро. В отличие от музыкантов судьба оригинальных костюмов Инфархов, обитателей потустороннего мира, до сих пор неизвестна. Они должны были использоваться на съемках клипа, но так и не были доставлены в подземный бункер. Из-за пропажи костюмов режиссеру фильма и клипа Константину Максимову пришлось прямо на месте корректировать сюжет музыкального видео. В целом, сценарий клипа перекликается с основными сюжетными перипетиями фантастического боевика «СМЕРШ-XXI».
Комментируя участие «Смысловых галлюцинаций» в сандтреке к фильму «СМЕРШ-XXI» ее лидер Сергей Бобунец выразил надежду на успех песни «Вошебный мир» у кинозрителей и слушателей. «Нам самим, Олегу Нестерову, и Косте Максимову трек очень нравится, и, главное, что песня легла музыкальный ряд фильма вполне органично, - отметил музыкант. - Мы долго обсуждали, постоянно вносили какие-то изменения в текст, оттачивали аранжировку, стыковали начало песни с музыкой композитора картины Игоря Вдовина таким образом, чтобы этой грани никто не заметил. Работать было безумно интересно, мы получали удовольствие от самого процесса. Приятно было осознавать, что участвуешь в глобальном кинопроекте, работаешь с умными, талантливыми и компетентными людьми, которые говорят с тобой на одном языке, а в результате все мы получим отличный фильм, который создан не только для попкорна, но и для ума. И для души. Я искренне верю в этот фильм и рад, что имел возможность приложить к нему руку».
Кроме композиции «Волшебный мир» в саундтрек нового фантастического боевика «СМЕРШ-XXI» вошла еще одна песня группы «Смысловые галлюцинации» - «Разломы» из альбома «Сердца и моторы» (релиз – октябрь этого года).
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персоны
Константин Максимов (II)Олег Нестеров
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