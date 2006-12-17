«Око за око» - новый фильм Геннадия Полока

анонс

19 февраля 2013 Во Владивостоке - Жорж Мельес «Великий немой» вновь покоряет Владивосток. На этот раз каждый любитель смог увидеть в музее имени Арсеньева фильмы Жоржа Мельеса.

18 февраля 2013 «Мираж»: События В Москве прошло несколько мероприятий, посвященных выходу новой картины Тиграна Кеосаяна «Мираж».

13 февраля 2012 SHORTЫ. Ветренная осень Третий сезон фестиваля короткого кино SHORTЫ начинается осенью.

"SHORTЫ. Ветренная осень" – всего 10 фильмов и полтора часа переменного ветра, с порывами до 85 крон за ящик, переходящими в кофейный ураган.