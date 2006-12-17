Призеры "Сталкера"

анонс

19 февраля 2013 Предпремьерный показ картины «Мне бы в небо» 22 декабря в «Киноклубе Empire» состоялся первый в России эксклюзивный показ картины Джейсона Рейтмана «Мне бы в небо».

13 февраля 2012 В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино Санкт-Петербург стал одним из 115 городов мира, где пройдет XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино (The Manhattan Short Film Festival). Наш город примет его 20 сентября в киноцентре «Родина»