Декабрь 1933 года. На экраны страны выходит первая звуковая детская кинокартина «Рваные башмаки»...

Просматривая сейчас уже успевшие пожелтеть от времени газеты и журналы тех лет, в которых привычное для нас слово «фильм» кое-где еще по старой памяти давалось в архаичной, забытой ныне транскрипции — «фильма», сразу же невольно отмечаешь: редкий для особенно «колючей», обостренно полемичной кинопрессы начала 30-х годов единодушно восторженный прием картины.

«3000 детей ежедневно смотрят картину. Примерно такое же количество взрослых смотрят картину вечером. Вчера состоялся коллективный просмотр картины комсомольцами города», сообщают из Смоленска, подкрепляя газетную корреспонденцию выразительным фото: перед крупнейшим кинотеатром города выстроилась длинная очередь желающих попасть на просмотр «Рваных башмаков».

«Детская картина идет в семи «взрослых» кинематографах Москвы. О ней говорят во всех десяти районах столицы. Вполне совершеннолетние люди пишут о ней восторженные статьи. Давно уже не было на нашем экране фильма, вызвавшего столько похвал. Уже одно это говорит о «Рваных башмаках» как о ярком и значительном явлении советской кинематографии» — столь категорично начинает разговор о фильме Лев Кассиль.

Конечно, особый успех фильм имел у своего непосредственного адресата — советской детворы. «Маленькие зрители по ходу картины аплодировали, репликами из зала ободряли, предупреждали героев, клеймили предателей»,— читаем в ленинградской газете «Смена» от 29 января 1934 года. Факт «соучастия» отмечали и другие газеты.

Да, в 1933—1934 годах «Рваные башмаки» прошли по экранам «на ура». Но, может быть, фильм, как это часто бывает, ныне устарел и утратил живое воздействие на зрительскую аудиторию? Может быть, время поставило под сомнение справедливость газетных панегириков?

В какой-то мере это несомненно так. Отдельные моменты классовой борьбы, нашедшие отражение в фильме, да и некоторые образы, построенные по рецептам кинодраматургии тех лет, выглядят сквозь призму 60-х годов излишне тезисно, упрощенно. С точки зрения сегодняшнего кинематографа стилистика фильма достаточно архаична. Это касается как режиссуры, так и операторской трактовки материала.

Но «Рваные башмаки» и по сей день смотрят зрители. Причем не только дотошные историки кино, которым надлежит все смотреть. Яростная публицистическая направленность ленты против фашизма в любой форме его проявления, удачное переплетение сатирических характеристик и лирических зарисовок, а главное, удивительно непринужденная игра маленьких актеров— все это обусловило долгую жизнь фильму.

В. Турицын «Маргарита Барская»

«20 режиссерских биографий», 1971 год, из-во «Искусство»

стр. 9-11