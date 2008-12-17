17 декабря открылась «Зимняя Эйфория»
, фестиваль Андрея Плахова, не нуждающийся в особом представлении. В этот раз Эйфория проходила под девизом «Наш ответ кризису». Всю неделю (до 22 декабря), ежевечерне, в кинотеатре «Ролан» можно было смотреть фильмы, способные поднять настроение. Среди них новый фильм Вуди Аллена «Вики, Кристина, Барселона» и динамичная картина Гая Ричи «Рок-н-рольщик». Поклонники творчества писателя Чака Паланика смогли первыми посмотреть экранизацию романа «Удушья». Был в программе и российский фильм — черная комедия «Пятница, 12-ое», а также историческая французская картина «Фрост против Никсона». Фильмом-сюрпризом стала новая работа Сэма Мендеса «Дорога перемен».
Программа
17 декабря
Открытие программы
«Удушье»/Choke
Производство: США, 2008
Прокат в России: Кино без границ
Жанр: комедия/драма
Режиссер: Кларк Грегг
В ролях: Сэм Рокуэлл, Анжелика Хьюстон, Келли МакДоналд, Брэд Уильям Хенке, Бижу Филлипс
Чтобы оплачивать лечение больной матери Виктор Манчини симулирует приступы удушья в ресторане, и незнакомцы, которые «его спасают», снабжают его наличными.
Между приступами удушья Виктор работает «историческим переводчиком», встречается с сексоголиками, и навещает душевнобольную мать в уединенной психиатрической больнице. Здесь Виктор узнает, что болезнь Альцгеймера, которой страдает мать, скрывает поразительную правду о его происхождении...
18 декабря
«Семейная тайна»/Un secret
Производство: Франция, 2007
Прокат в России: Интерсинема
Жанр: драма
Режиссер: Клод Миллер
В ролях: Сесиль Де Франс, Жюли Депардье, Патрик Брюэль, Людивин Санье, Матье Амальрик
Попытка разгадать страшную семейную тайну и историю страсти, показанные сквозь призму внутренних переживаний Франсуа - одинокого ребенка, который придумывает себе брата и рисует в своем воображении прошлое своих родителей. В день пятнадцатилетия Франсуа подруга семьи открывает мальчику потрясающую истину, которая поможет ему обрести себя...
19 декабря
«Пятница. 12...»
Производство: Россия, 2008
Прокат в России: Россфильм
Жанр: черная комедия
Режиссер: Владимир Зайкин
В ролях: Никита Высоцкий, Сергей Медведев, Анна Слынько, Михаил Ефремов, Станислав Дужников, Елена Бирюкова
Что может быть страшнее маньяка-убийцы, на счету которого 12 жертв, и от ужаса перед которым целый город вымирает в последнюю пятницу месяца? Может быть, следователь, превративший свою жизнь и жизнь своих близких в ад поиска убийцы? Или милая девушка-жертва? Фильм перевертыш, фильм-ребус. Очень страшно... Страшно смешно!
19 декабря
ФИЛЬМ-СЮРПРИЗ
«Дорога перемен»/Revolutionary Road
Производство: США-Великобритания, 2008
Прокат В России: Централ Партнершип
Жанр: мелодрама/драма
Режиссер: Сэм Мендес
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Кэти Бэйтс
Действие происходит в Америке 50-х. Молодая красивая пара - Эйприл и Фрэнк Уиллер живут с детьми в пригороде. Он трудится на престижной, но рутинной офисной работе, она - домохозяйка, до сих пор не оставившая мечты об актерской карьере. Молодожены мечтают о лучшей жизни и решают перебраться в Париж. Однако этим надеждам не суждено было осуществиться...
20 декабря
«Фрост против Никсона»/Frost/Nixon
Производство: США-Франция-Великобритания, 2008
Прокат в России: Universal Pictures International
Жанр: драма/биография/история
Режиссер: Рон Ховард
В ролях: Кевин Бэйкон, Джей Бёрд, Джин Бойер, Денис Брэдли, Майкл Патрик Брин, Скотт Брайсон, Шоун Кард
Драма представляет из себя серию интервью, данных печально известным президентом во время Уотергейтского скандала в прямом эфире популярной программы «Завтрак с Дэвидом Фростом».
21 декабря
«Рок-н-рольщик»/RocknRolla
Производство: Великобритания, 2008
Прокат в России: КароПремьер
Жанр: боевик/детектив
Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Джерард Батлер, Тэнди Ньютон, Джемма Артертон, Джереми Пивен, Том Уилкинсон, Лудакрис, Идрис Эльба
Лондонский криминальный мир узнает о том, что загадочному русскому преступнику удается провернуть хитроумную земельную аферу, вследствие чего начинается кровопролитная борьба за многие миллионы долларов...
22 декабря
Закрытие программы
«Вики Кристина Барселона»/Vicky Cristina Barcelona
Производство: США-Испания, 2008
Прокат в России: Централ Партнершип
Жанр: комедия/драма/мелодрама
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Скардетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Хавьер Бардэм, Ребекка Холл, Крис Мессина, Патришиа Кларксон, Кевин Данн
Две американские девушки, Вики и Кристина отправляются в Барселону. Вики помолвлена, Кристина же ищет приключений. Приключения, однако, находят их сами - девушки попадают в запутанную романтическую ситуацию с испанским художником и его бывшей женой...
Подробнее о фильмах «Зимней эйфории» читайте в фестивальной колонке
.
обсуждение >>