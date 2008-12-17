«Зимняя эйфория»

анонс

18 февраля 2013 «Немое Кино + Живая Музыка»: «Фауст» 17, 18, 19 сентября в киноцентре «Родина» Александр Улаев (SAMOSAD BAND), DJ Andwhy и аккордеонистка Эвелина Петрова выступили в роли таперов.

9 июля 2007 "Звезды на льду" - на старт! 1-го сентября 2006 года в три часа ночи на территории "Мосфильма" закончился первый сьемочный день шоу Первого канала "Звезды на льду". Я - не поклонник фигурного катания (хотя и знаю многих фигуристов в лицо), но актеров, которые режут лед, захотелось посмотреть своими глазами.

19 февраля 2013 Предпремьерный показ картины «Мне бы в небо» 22 декабря в «Киноклубе Empire» состоялся первый в России эксклюзивный показ картины Джейсона Рейтмана «Мне бы в небо».