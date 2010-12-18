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«Индус» - в Индии

18 декабря
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18 декабря 2010
Сериал «Индус», снятый «Всемирными Русскими Студиями» (RWS, входит в состав ОАО «Система Масс-медиа») демонстрируется крупнейшей индийской медиакомпанией Zee Entertainment Enterprise Ltd., которая приобрела права на трансляцию сериала на территории Индии и ряда других стран Европы, Азии и Америки. Показ картины, дублированной на хинди, в эфире канала Zee Smile в прайм-тайм с 18 по 23 декабря 2010 года приурочен к официальному визиту Президента РФ Д.А. Медведева в Индию.
Кроме того, права на трансляцию сериала на территории Индии и 150 других стран, входящих в зону покрытия телеканала, приобрел государственный индийский национальный телеканал Doordarshan.
Doordarshan является самым влиятельным телеканалом в Индии. Он входит в состав крупнейшей вещательной корпорации Индии Prasar Bharati, учрежденной правительством страны.
«Индус» - в Индии
«Индус» - первый российский сериал, снятый в Болливуде. Он создавался при участии компании India Take One Productions, работавшей над оскароносным фильмом Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб». Главные роли в фильме сыграли известные российские и индийские актеры. Среди них: Марат Башаров, Егор Бероев, Игорь Костолевский, Екатерина Редникова, Панчи Бора и другие.
Премьера «Индуса» состоялась в октябре 2010 года на телеканале «Россия 1». За все время трансляции сериал не опускался ниже второй позиции в рейтинге ТОП-10 телеканала. Его доля, по данным TNS Россия, составила 22,5%, рейтинг – 7,7%.
Zee Entertainment Enterprise Ltd входит в состав Essel Group и является крупнейшей в Индии медийной компанией. Ей принадлежит сеть телеканалов, в числе которых - общеразвлекательные каналы на хинди, общеразвлекательные региональные каналы, а также музыкальные каналы.
Телеканал Zee Smile входит в сеть каналов Zee Network. Вещание канала принимается 134 миллионами городских и сельских домохозяйств Индии, а также зрателями, проживающими на территории более 50 стран, включая Афганистан, Бангладеш, Мьянму, Непал, Шри-Ланку, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Йемен, Таиланд и т.д. Канал также популярен в цифровом формате, поскольку доступен в базовом пакете от основных провайдеров DTH-услуг (direct-to-home).
Телеканал Doordarshan существует с 1959 года и входит в состав крупнейшей вещательной корпорации Индии Prasar Bharati, учрежденной правительством страны. Телеканал доступен более чем 90% домохозяйств Индии, а также на территории более 150 других стран.

RWS
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персоны
Марат БашаровЕгор БероевДэнни БойлПанчи БораИгорь КостолевскийЕкатерина Редникова
фильмы
ИндусМиллионер из трущоб

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