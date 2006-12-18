На кинофестивале "Созвездие" в Твери отметили лучшие актерские работы

XIV Международный фестиваль актеров кино «Созвездие» завершился в субботу в Твери.
Пять фестивальных дней оказались необычайно насыщенными и смогли вместить в себя огромное количество встреч, мероприятий, событий. Нынешний кинофорум был посвящен 65-ой годовщине освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков и вся программа была подчинена военной теме.
Конкурс включал девять картин, снятых за последние два года в России, Украине и Белоруссии. Основная особенность «Созвездия» заключается в том, что здесь оцениваются не фильмы и не режиссеры, а именно актерские работы.
Премьер, на форуме не было, практически все ленты были уже так или иначе «засвечены» на других фестивалях, некоторые даже прошли в прокате. Показ получился очень достойным, несмотря на то, что, по словам генерального директора фестиваля Валерии Гущиной, собрать тематический конкурс было достаточно сложно.
Перед началом фестиваля член жюри Александр Лазарев-старший
так сформулировал свой принцип оценки конкурсных работ: «Мне важно, чтобы я был эмоционально взволнован. Это единственный критерий искусства. Я не должен рассуждать, смотря кино, я должен «проглотить» это не задумываясь». Вот что искренне взволновало жюри «Созвездия» в этом году.
Приз «за лучшую главную мужскую роль» получил Владимир Вдовиченков
(«Время собирать камни
»). Также приз председателя жюри Элины Быстрицкой
был вручен Даниилу Страхову
(«Перегон
»). В аналогичной женской номинации победила Светлана Иванова
(«Франц + Полина
»).
Также наравне с профессиональным жюри на «Созвездии» работало Общественное жюри, в которое входили почетные жители Твери. Эта судейская коллегия свои награды распределила следующим образом: «лучшая женская роль» - Светлана Кожемякина
(«Еще о войне
»), «лучшая мужская роль» - Дмитрий Орлов
(«Первый после Бога
»).
Одна из самых значительных номинаций на «Созвездии» - это «Дебют». Этот актерский фестиваль за годы своего существования открыл немало новых звезд, достаточно сказать, что когда-то здесь свои первые награды получили Чулпан Хаматова
и Оксана Акиньшина
. В этом году приза «за дебют» был удостоен Алексей Петров
(«Перегон
». А Общественное жюри свой приз «Надежда» вручило Максиму Гудкову
(«Красное небо. Черный снег
»). Призами Гильдии актеров кино России «За выдающийся вклад в профессию» были награждены Римма Маркова
и Владимир Этуш
.
На закрытии «Созвездия» президент фестиваля Александр Голобородько озвучил такие цифры: за пять дней в Твери побывало более 100 актеров, прошло 57 творческих встреч на предприятиях.
Самыми почетными зрителями на этих мероприятиях были, безусловно, ветераны Великой Отечественной войны, для которых эти вечера проходили бесплатно. Большая часть приглашений на кинопоказы также распространялась бесплатно, но и остальные билеты тоже в кассах не задерживались. На некоторых картинах в зале был переаншлаг: люди сидели на ступеньках, на полу и даже стояли.
Насыщенной оказалась и культурная составляющая фестиваля. Гости и участники побывали на экскурсии в городе Торжке, в мемориальном комплексе в селе Медное, в Оршинском и Савватьевском монастырях, и успели даже продегустировать различные сорта сыра на агроферме итальянских сыров «Fattoria del sole», которая находится вблизи Твери.
Актерской энергии можно только позавидовать. Возвращаясь поздно ночью после выступлений актеры еще находили силы собираться в баре гостиницы, чтобы пообщаться, потравить байки. Королем этих собраний был Андрей Анкудинов, который представлял на «Созвездии» свой режиссерский дебют – фильм «Просто повезло!».
Декабрьское «Созвездие» в Твери показало, что фестиваль смог возродиться после четырехлетнего перерыва, не растеряв своих лучших качеств и, возможно, за годы отсутствия на фестивальной карте России приобретя какие-то новые положительные черты. Как рассказал Глава города Твери Олег Лебедев, к нему подходили ветераны войны, жители города и искренне благодарили за этот кинопраздник. Есть надежда, что «Созвездие» теперь получит постоянную тверскую прописку и очередной пятнадцатый юбилейный кинофестиваль состоится уже в июне 2007 года.
Агентство Национальных новостей
18 декабря (Корр. АНН Александра Иванова).
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