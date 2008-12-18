«Стиляги». Премьера в «Октябре»

Да… Такой шумной премьеры не было уже давно. Собственно, шум начался сразу у входа в кинотеатр: пунктуальные гости, у которых в пригласительных было указано время 20.30, дрожа от холода, возмущались, почему их уже полчаса не пускают внутрь. Больше повезло тем, кто был приглашен к девяти, так как они беспрепятственно прошли вслед за заждавшейся замерзшей толпой. Однако, организаторы сделали все, чтобы для кого-то не вполне удачно начавшийся вечер превратился в веселый музыкальный праздник. Для этого были задействованы: хлопушки и конфетти, музыка группы «Браво», виски Jameson, две дюжины красиво одетых и красиво двигающихся ребят, изображающих героев фильма, и, наконец, розовый кабриолет, в котором, кажется, приятно проводили время четверо из них. Народу было чрезвычайно много, даже для просторного трех-, кажется, этажного «Октября», а потому не все отважились окунуться в эпицентр событий – поближе к танцплощадке, виски, прожекторам и софитам.
Из танцующей, пьющей, гудящей, веселящейся толпы трудно было вычленить звезд, также пришедших увидеть картину. Были актеры Андрей Мерзликин
, Игорь Золотовицкий
, Андрей Панин
, Константин Крюков
, Никита Высоцкий
, Елена Захарова
, певец Александр Розенбаум
, организатор «Кинотавра» Марк Рудинштейн
, Петр Тодоровский
, выдающийся режиссер и отец постановщика «Стиляг», Валерия Тодоровского
, шоумен Игорь Угольников
, телеведущие Михаил Ширвиндт, Юрий Николаев и Владимир Молчанов. Ближе к началу сеанса появился Владимир Познер, долго отвечавший на вопросы дотошных репортеров, скромный Алексей Пиманов
незаметно прошел сразу в зрительный зал. Зато напоминавший о своем существовании Аркадий Укупник
долго пытался дать интервью какой-то молоденькой журналистке. Пришли, разумеется, и те, кто принял непосредственное участие в работе над фильмом. Это и режиссер, Валерий Тодоровский
, и продюсеры Александр Любимов
и (о, да) Константин Эрнст
, и замечательные актеры – Леонид Ярмольник
, Олег Янковский
, Ирина Розанова
, Оксана Акиньшина
, Сергей Гармаш
, Ольга Ефремова
. Все они поднялись на сцену и получили заслуженные аплодисменты, правда, говорил только Тодоровский. Режиссер по традиции поблагодарил всех присутствующих на сцене и по традиции пожелал всем приятного просмотра. Просмотр был действительно приятным, если не считать одного господина, явно с танцами и виски перебравшего. Впрочем, он скоро уснул, а остальные второй раз за вечер погрузились в праздничную атмосферу.
Подробнее о фильме «Стиляги» смотрите в рубрике «Премьеры
».
Лео. Мар.
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