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«Стиляги». Премьера в «Октябре»

18 декабря
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18 декабря 2008
Да… Такой шумной премьеры не было уже давно. Собственно, шум начался сразу у входа в кинотеатр: пунктуальные гости, у которых в пригласительных было указано время 20.30, дрожа от холода, возмущались, почему их уже полчаса не пускают внутрь. Больше повезло тем, кто был приглашен к девяти, так как они беспрепятственно прошли вслед за заждавшейся замерзшей толпой. Однако, организаторы сделали все, чтобы для кого-то не вполне удачно начавшийся вечер превратился в веселый музыкальный праздник. Для этого были задействованы: хлопушки и конфетти, музыка группы «Браво», виски Jameson, две дюжины красиво одетых и красиво двигающихся ребят, изображающих героев фильма, и, наконец, розовый кабриолет, в котором, кажется, приятно проводили время четверо из них. Народу было чрезвычайно много, даже для просторного трех-, кажется, этажного «Октября», а потому не все отважились окунуться в эпицентр событий – поближе к танцплощадке, виски, прожекторам и софитам.

Из танцующей, пьющей, гудящей, веселящейся толпы трудно было вычленить звезд, также пришедших увидеть картину. Были актеры Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Андрей Панин, Константин Крюков, Никита Высоцкий, Елена Захарова, певец Александр Розенбаум, организатор «Кинотавра» Марк Рудинштейн, Петр Тодоровский, выдающийся режиссер и отец постановщика «Стиляг», Валерия Тодоровского, шоумен Игорь Угольников, телеведущие Михаил Ширвиндт, Юрий Николаев и Владимир Молчанов. Ближе к началу сеанса появился Владимир Познер, долго отвечавший на вопросы дотошных репортеров, скромный Алексей Пиманов незаметно прошел сразу в зрительный зал. Зато напоминавший о своем существовании Аркадий Укупник долго пытался дать интервью какой-то молоденькой журналистке. Пришли, разумеется, и те, кто принял непосредственное участие в работе над фильмом. Это и режиссер, Валерий Тодоровский, и продюсеры Александр Любимов и (о, да) Константин Эрнст, и замечательные актеры – Леонид Ярмольник, Олег Янковский, Ирина Розанова, Оксана Акиньшина, Сергей Гармаш, Ольга Ефремова. Все они поднялись на сцену и получили заслуженные аплодисменты, правда, говорил только Тодоровский. Режиссер по традиции поблагодарил всех присутствующих на сцене и по традиции пожелал всем приятного просмотра. Просмотр был действительно приятным, если не считать одного господина, явно с танцами и виски перебравшего. Впрочем, он скоро уснул, а остальные второй раз за вечер погрузились в праздничную атмосферу.
Подробнее о фильме «Стиляги» смотрите в рубрике «Премьеры».

Лео. Мар.
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Оксана АкиньшинаКонстантин БалакиревЕвгения БрикАлександр ВелединскийЕкатерина ВилковаИгорь Войнаровский (II)Никита ВысоцкийСергей ГармашОльга ЕфремоваАнастасия ЗаворотнюкЕлена ЗахароваИгорь ЗолотовицкийАлександр ИншаковКонстантин КрюковАлександр ЛюбимовМаксим МатвеевВалерий МеладзеАндрей МерзликинВладимир МолчановИван НиколаевЮрий НиколаевАндрей ПанинАлексей ПимановИрина РозановаАлександр РозенбаумМарк РудинштейнАлексей СеребряковАлександр СтриженовВалерий ТодоровскийПётр ТодоровскийАркадий УкупникОксана ФандераАнтон ШагинСергей ШакуровВадим ШмелевКонстантин ЭрнстОлег ЯнковскийФилипп ЯнковскийЛеонид Ярмольник
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«Стиляги». Премьера в «Октябре» фотографии
«Стиляги». Премьера в «Октябре» фотографии
«Стиляги». Премьера в «Октябре» фотографии
«Стиляги». Премьера в «Октябре» фотографии
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№ 2
Елена Захарова (Нижний Новгород)   9.01.2009 - 15:47
Не понимаю, зачем в списке фотографий целая куча одинаковых фото? Или однотипных фото? А Акиньшину не узнала, перекрашинную а шатенку... читать далее>>
№ 1
Наталья Н   21.12.2008 - 14:15
А что значит "ПЫТАЛСЯ дать интервью молоденькой журналистке"? Укупник говорить не мог или журналистка слишком стеснялась? :) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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