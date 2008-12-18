«Обитаемый остров». Премьерный тур

Шесть российских и два украинских города увидели «Обитаемый остров»
раньше, чем Москва. Фильм по знаменитому роману Аркадия
и Бориса Стругацких
, совершавший премьерный тур от Красноярска до Петербурга, представляли продюсер, режиссер и исполнители главных ролей.
Режиссер Федор Бондарчук
не смог из-за травмы руки присутствовать на национальной премьере своей картины, которая состоялась 18 декабря в Красноярске. Однако после успешного проведения операции врачи разрешили Бондарчуку присоединиться к премьерному туру.
Масштабный и захватывающий фантастический фильм представляли: продюсер Александр Роднянский
, режиссер Федор Бондарчук
(также исполнивший роль Прокурора) и главные герои — молодые актеры Василий Степанов (сыгравший Максима Каммерера и уже до выхода фильма известный своей героической красотой), Юлия Снигирь
и Петр Федоров
(сыгравшие брата и сестру Гаал). В нескольких городах к творческой группе фильма присоединился Сергей Гармаш
, резко изменивший свой образ ради роли политзаключенного Алу Зефа.
Московская премьера
состоялась 29 декабря в к/т «Октябрь». В широкий прокат по всей России и Украине, а также в странах ближнего зарубежья, первый фильм дилогии «Обитаемый остров»
вышел 1 января 2009 года.
2157 год. На неизвестной планете терпит крушение космический корабль 20-летнего Максима Каммерера. Максим — студент с планеты Земля, пилот Группы Свободного Поиска. Его мир — мир справедливости, добра и благополучия. Сам Максим красив, силен, отважен и безнадежно наивен. Планета Саракш, на которую он попал, — мир страха, лжи и жестокости. Чтобы вернуться домой, Максим должен изменить этот мир. На страшной планете Саракш он найдет дружбу и обретет любовь. Здесь он пройдет путь от солдата до революционера. Здесь он поймет, как сложно бывает сделать правильный выбор. Особенно, если от твоего выбора зависят жизни тех, кто стал тебе дорог.
Свою вторую картину режиссер «Обитаемого острова»
Федор Бондарчук вновь посвящает юному герою. В центре фильма — история молодого человека в самый важный момент его жизни: совершая подвиги и ошибки, этап за этапом он проходит сложный путь взросления и возмужания. Попав в экстремальные обстоятельства, он действует как молодой бунтарь и в итоге понимает, что простые решения ни к чему не ведут, что жизнь намного сложнее и что зрелость — это не качество возраста, а качество моральной ответственности.
«Надеюсь, в «Обитаемом острове» нам удалось создать нового молодого героя, какого давно не знало русское кино. Это одна из сверхзадач нашего фильма
, — говорит режиссер фильма Федор Бондарчук
. — Любой человек в 20 лет — бунтарь по натуре. И если это еще подогревается любовью и ситуацией, в которой твою любовь у тебя отнимают, если при этом рядом с тобой человек — друг, который хороший внутри, но живет по совершенно другим правилам, и ты пытаешься изменить его, если все вокруг противится твоему естеству, то 20 лет твои — бунтарские. И если в тебе есть сила противостоять или сила изменить этот мир, то в 20 лет этот бунтарский дух выходит наружу, и тогда происходит то, что произошло с Максимом»
.
Со дня появления истории о Максиме Каммерере прошло без малого 40 лет. Но главные вопросы «Обитаемого острова»: о границах личной свободы, способах порабощения человеческой воли, столкновении цивилизаций, проблеме террора и многие другие — сегодня актуальны как никогда. По словам Бориса Стругацкого
, «Обитаемый остров»
— роман, идеальный для экранизации, здесь есть всё: острая ситуация, настоящий герой, социальная идея и захватывающий сюжет.
«В 60-е годы искренне верили, что прогресс и развитие цивилизации могут решить массу этических, моральных проблем. Поэтому авторами и придумана игра в мир зрелого человечества, которое все счастливо разрешило, и на земле живут удивительные люди, морально и физически полноценные, практически полубоги
, — говорит продюсер Александр Роднянский
. — Прилетает на планету Саракш такой совершенный человек — а там люди, похожие на нас, несчастные и далекие от совершенства. И конфликт возникает из-за того, что он — другой. Не просто иначе думает и иначе говорит, он даже выглядит иначе»
.
«Максим Каммерер — позитивный образ человека-действия, человека-совести и нашего современника
, — развивают тему Марина
и Сергей Дяченко
. — Он же пацан совсем. Дерзкий, отчаянный — настоящий романтик: он ломает все, он ищет свое, ему говорят нельзя, а он делает. В финале Максим прекрасно понимает, каких дров наломал. Но у него своя правда. Поиск и обретение мудрости — вот одна из главных тем нашего фильма»
.
Бюджет: $36,5 млн
.
Съемки фильма продолжались 222 дня
, в ходе которых отснято 120 км пленки, 4000 планов, 20 000 дублей, 70 объектов, 7000 человек массовки
, использовано 450 кг грима
, сшито 3 000 костюмов
, суммарный заряд использованной пиротехники составляет 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте
.
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