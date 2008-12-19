«Любовь на районе»: премьера

анонс

Знаменитая документальная картина Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» о нацистской Германии вышла вышла на экраны СССР 16 декабря 1965 года. Впервые неигровой фильм становится общественно-значимым событием, на равных конкурируя в кинотеатрах страны с картинами, снятыми в традиционно кассовых жанрах.

19 марта 1937

Кино в руках советской власти представляет огромную, неоценимую силу (И.Сталин)

Начиная с 1930-х годов кино стало любимым зрелищем миллионов. Оставить "без присмотра" такое мощное средство воздействия на умы и души советских людей Сталин, конечно, не мог.