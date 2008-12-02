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«Тюльпан». Победа в Индии

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2 декабря 2008
На 39-м Международном кинофестивале в Индии (штат Гоа) / 39th International Film Festival of India, завершившемся 2 декабря 2008 года, фильм Сергея Дворцевого «Тюльпан» получил Гран-при («Золотой Петух») в категории «Лучший фильм», а также Приз («Серебряный Петух») в категории «Самый перспективный режиссер».
Награды фильма «Тюльпан»:

Asia Pacific Screen Awards (Голд Кост, штат Квинсленд, Австралия)
Главный приз в номинации «Лучший полнометражный фильм стран Азии и Тихоокеанских стран»

Лондонский кинофестиваль
Гран-при (Sutherland Trophy)

21-й Токийский международный кинофестиваль
• Гран-при Tokyo Sakura Grand Prix
• Приз за лучшую режиссуру

61-й Каннский кинофестиваль
• Главный приз конкурса «Особый взгляд»
• Приз молодежного жюри
• Приз Министерства образования Франции

37-й Фестиваль нового кино в Монреале
Гран-при Louvre d’Or

4-й Кинофестиваль в Цюрихе
Гран-при Golden Eye

5-й Международный кинофестиваль в Рейкьявике
Гран-при Golden Puffin

Международный кинофестиваль в Карловых Варах
Главный приз конкурсa «East of West»
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Сергей Дворцевой
фильмы
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