«Обитаемый Остров» завершен!

2 декабря в Москве в рамках Российского Международного Кинорынка профессиональному киносообществу была впервые продемонстрирована финальная версия первой части самого масштабного российского кинопроекта. Результат более чем трехлетней работы беспрецедентно большой международной команды представили режиссер Федор Бондарчук и продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

Предваряя первый публичный показ картины, Александр Роднянский выразил уверенность, что она понравится неискушенным зрителям и любителям экшна. «Но в то же время в фильме сохранены главные темы творчества Стругацких, которые будут интересны интеллектуалам и, возможно, ценителям именно литературы, а не кино», — отметил Роднянский. По его словам «внутренняя задача, как всегда, амбициозна: попытаться своими руками, в замечательном коллективе, сделать невозможное — построить убедительный мир и рассказать историю, способную заставить людей волноваться, переживать, смеяться, плакать, о чем-то думать. И в нашем случае это, безусловно, сделано». Продюсер напомнил о благословении самого Бориса Стругацкого, который не раз говорил, что «всегда думал и сейчас думает, что из этого романа может получиться забойнейший фильм». Александр Роднянский сообщил, что на данный момент практически закончен последний этап работы над фильмом — по сложнейшему звуковому решению и шумовому оформлению.

Представляя фильм, Федор Бондарчук вспомнил о сложностях, которые возникали в процессе его создания: «Мы старались быть как можно ближе к тексту оригинала. Сложно было нарисовать и создать другой мир, спроектировать здания и костюмы, сделать планету вогнутой, какой у Стругацких выглядит Саракш. Этот мир наводнен огромным количеством предметов и деталей — и все это необходимо было сделать реальным, материализовать».

Так же авторы картины рассказали о том, что 18 декабря в Красноярске стартует серия премьер, которые охватят 6 городов России, а так же Киев и Одессу. В премьерном туре примут участие режиссер Федор Бондарчук (так же сыгравший в фильме роль Прокурора), исполнители главные ролей — молодые актеры Василий Степанов и Юлия Снегирь, Народный артист России (исполнитель роли Зефа) Сергей Гармаш и продюсер Александр Роднянский.

Представители кинотеатров оптимистичны в своих прогнозах относительно сборов в прокате, в частности Константин Красков, заместитель директора по прокату кинотеатра «Художественный» в Санкт-Петербурге уверен, что фильм благодаря литературному первоисточнику сможет привлечь обычно неактивную часть аудитории 35+. Мунира Ягудина, директор кинотеатра «Юбилейный» в Усть-Каменогорске рассказывает о впечатлениях после просмотра: «Совершенно однозначно могу сказать, что ничего подобного я не видела уже давно — умное, злободневное и очень правильное кино. Думаю, что оно соберет большую аудиторию».

Съемки фильма продолжались 222 дня, в ходе которых было отснято 120 км пленки, 70 объектов, 4000 планов, 20 000 дублей, 7000 человек массовки, сшито 3 000 костюмов, использовано 450 кг грима.

В широкий прокат первый фильм дилогии «Обитаемый остров» выйдет 1 января 2009 года.