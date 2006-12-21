Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Претенденты на премию "Золотой орел"

21 декабря
Все года

Хроника кино >>
21 декабря 2006
21 декабря 2006 года в Москве были названы претенденты на премии Национальной киноакадемии "Золотой орел". Больше всего номинаций - восемь - оказалось у фильма Павла Лунгина "Остров". Вручение премий пройдет 27 января 2007 года в первом павильоне "Мосфильма". Ученый секретарь киноакадемии Кирилл Разлогов назвал в эфире радиостанции "Маяк" основных номинантов:
Лучший фильм:
* "Дневной дозор"
* "Живой"
* "Изображая жертву"
* "Мне не больно"
* "Остров"

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий включительно)
* "В круге первом"
* "Грозовые ворота"
* "Дело о мертвых душах"

Лучший телевизионный сериал (11 и более серий)
* "Мастер и Маргарита"
* "Доктор Живаго"
* "Охота на изюбря"

Лучший режиссер
* Алексей Балабанов ( "Мне не больно")
* Кирилл Серебренников ("Изображая жертву" )
* Павел Лунгин ("Остров")

Лучшая женская роль в кино:
* Рената Литвинова ("Мне не больно")
* Анна Михалкова ("Связь")
* Евгения Симонова ("Многоточие")

Лучшая женская роль на телевидении:
* Анна Ковальчук ( "Мастер и Маргарита")
* Чулпан Хаматова ("Доктор Живаго")
* Инна Чурикова ("В круге первом")

Лучшая мужская роль в кино:
* Александр Балуев ("Переводчица")
* Петр Мамонов ("Остров") и
* Евгений Цыганов ("Питер-FM")

Лучшая мужская роль на телевидении:
* Евгений Миронов ("В круге первом")
* Андрей Смирнов ("В круге первом")
* Олег Янковский ("Доктор Живаго").

Лучшая женская роль второго плана
* Ахеджакова Лия ("Изображая жертву")
* Михалкова Анна ("Изображая жертву")
* Хаматова Чулпан ("Многоточие")

Лучшая мужская роль второго плана
* Дюжев Дмитрий ("Остров")
* Михалков Никита ("Мне не больно")
* Сухоруков Виктор ("Остров")


Всего "Золотой орел" вручается в 20 номинациях.
версия для печати
персоны
Лия АхеджаковаАлександр БалуевАнна КовальчукРената ЛитвиноваПётр МамоновЕвгений МироновАнна МихалковаЕвгения СимоноваАндрей СмирновЧулпан ХаматоваЕвгений ЦыгановИнна ЧуриковаОлег Янковский
фильмы
В круге первомГрозовые воротаДело о "Мёртвых душах"Дневной ДозорДоктор ЖивагоЖивойИгра слов: Переводчица олигархаИзображая жертвуМастер и МаргаритаМне не больноМноготочиеОстровОхота на изюбряПитер FMСвязь

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Премьера сериала. Почему не удался сериал «Литейный, 4»
Премьера сериала. Почему не удался сериал «Литейный, 4»
Можно предположить, что проект «Литейный, 4» возник с целью воссоединить прекрасный актерский состав. И не только исполнителей главных ролей, но и тех актеров, которые когда-либо принимали участие в «Ментах», «Операх» и «Убойной силе».
15 комментариев
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Пётр Ластивка
18 декабря трагически погиб актёр Пётр Ластивка.
Олег Мартьянов
18 декабря ушёл из жизни актёр Олег Мартьянов.
Валерий Титенко
18 декабря скончался актёр Валерий Титенко.

День рождения >>

Ольга Аросева
Виталий Базин
Сурен Вартанов
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Йосеф Бек
Жюли Дельпи
Сэмюэл Эл Джексон
Джексон Рэтбоун
Кифер Сазерленд
Коринн Тузе
Джейн Фонда
все родившиеся 21 декабря >>

Премьеры ТВ

Решение о ликвидации
21 декабря
Россия 1
Голова. Два уха
22 декабря
Культура
Ноль
22 декабря
НТВ
Родная кровь
22 декабря
Россия 1
Смертельный тренинг
22 декабря
ТВЦ

ревью