«Сказка». Открытие

21 декабря в московском «Театре Луны»
открылся десятый международный детский кинофестиваль «Сказка»
. В этом году фестиваль особенный, он празднует свой юбилей, поэтому организаторы приготовили огромное количество подарков и сюрпризов своим гостям. Сюрпризы, действительно, оказались очень приятные. Компания «Баскин Роббинс» кормила всех желающих (не только детей) до отвала мороженым. Мороженое изумительно вкусное, и главное, что его было много. Кроме того, каждому гостю фестиваля подарили диск «Наши новые сказки» - сказки современных российских писателей в исполнении известных актеров. Дети были в восторге от подарков и праздничной атмосферы – в фойе с ними занимались классические Дед Мороз и Снегурочка, а впереди ожидало представление и фильм.
Чуть раньше церемонии открытия состоялась пресс-конференция фестиваля, на которой выступили организаторы, председатели жюри, представители спонсоров и члены съемочных групп конкурсных фильмов.
Главной фигурой «Сказки» в очередной раз стала Ольга Кабо
, фея фестиваля. «Фея – это официальная должность, я добилась, чтобы меня называли так»
,- сказала Ольга, - «потому что слово «президент» для детей звучит слишком скучно»
. Фея рассказала о том, что задачей этого фестиваля остается напоминание детям о том, что в чудеса необходимо верить.
На пресс-конференции был представлен новый фильм «Золушка 4Х4»
. Режиссер-постановщик Александр Баршак охарактеризовал фильм как «Малхоланд драйв для детей»
, а продюсер Елизавета Троицкая рассказала, как нашли главную героиню на роль Золушки – Дарью Мельникову. Золушка – ее первая роль в кино, а теперь Даша известна во всей стране благодаря роли в сериале «Папины дочки»
. Фильм «Золушка 4Х4»
был показан сразу после церемонии открытия в рамках конкурсной программы фестиваля «Сказка»
.
Кроме него, в конкурсной программе будут представлены еще три полнометражных игровых фильма («Хроники Нарнии: Принц Каспиан», «Русичи»
, «Остров Ним»), полнометражные анимационные фильмы «Нико»
, «Приключения Аленушки и Еремы» и фильм закрытия «Про Федота стрельца», а также короткометражные анимационные работы студий «Пилот», «Мастер-фильм», «Союзмультфильм», школы-студии «Шар», студии «Баестардс» и фонда «Губерния».
Оценивать фильмы будет настоящее детское жюри в составе детского профессионального театра «Бэмби» и детской мультипликационной студии «Чебурашка». Председателями детского жюри стали народный артист России Александр Леньков
и директор анимационного фестиваля «Золотая рыбка» Виктория Лукина
.
Мы поговорили с ребятами, которым поручили такую ответственную работу. Всем им по 10-11 лет, и для многих из них это уже не первый опыт судейства. На фестивале «Золотая рыбка» они тоже работали в жюри.
- Как вы будете выбирать лучший фильм? На что будете обращать внимание?
– спросили мы.
- Это просто
, - ответили дети, - лучше тот фильм, который больше понравился
.
Действительно, все просто, у ребенка только один критерий оценки - эмоциональный след от фильма. Дети воспринимают сказку чувствами, впуская ее в свое сердце.
В целом, участники пресс-конференции были настроены очень позитивно и празднично, однако не все разделяли общий оптимизм. Александр Леньков
озвучил очень серьезные опасения по поводу того, что в стране вообще НЕТ сказок. «Хочется сказки – это все равно как хочется мороженого, а тебе вместо мороженого суют биг-мак или еще какую-то другую пищу. Для детей пища должна быть детская, а сказка должна быть сказкой»
, - сказал актер, - «я не верю, что нелегко было набрать материал на фестиваль, потому что выбирать не из чего. Не делают у нас сказки. Путин сказал, что будет контролировать кино. Что тут можно сделать? Может быть просто заставлять делать кино? …Хочется сказки и мороженого»
.
Кроме конкурсной программы, в рамках фестиваля покажут семь анимационных картин – лидеров кинопроката этого года, объединенных под общим названием «Кинохиты». Это и «Мадагаскар-2»
, и «Кунг-фу Панда»
, и «Феи»
и некоторые другие фильмы.
Особенного внимания заслуживает ретроспектива фестиваля. В этом году она посвящена памяти народного артиста СССР Михаила Пуговкина
, который сыграл огромное количество ролей в детских сказках. В рамках этой программы можно будет увидеть на большом экране такие известные фильмы, как «Огонь, вода и... медные трубы», «Новые приключения капитана Врунгеля», «Бременские музыканты и Ко».
Все фильмы фестиваля будут показаны в шести детских кинотеатрах Москвы: «Салют», «Вымпел», «Полет», «Молодежный» и «Искра».
Закрытие фестиваля состоится 26 декабря в Доме Кино, где победителю каждой номинации будет вручаться Хрустальный Ключ – приз кинофестиваля.
4 января в 13.40 на телеканале Столица можно будет увидеть телевизионную версию фестиваля.
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