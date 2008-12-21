Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Сказка». Открытие

21 декабря
Все года

Хроника кино >>
21 декабря 2008
21 декабря в московском «Театре Луны» открылся десятый международный детский кинофестиваль «Сказка». В этом году фестиваль особенный, он празднует свой юбилей, поэтому организаторы приготовили огромное количество подарков и сюрпризов своим гостям. Сюрпризы, действительно, оказались очень приятные. Компания «Баскин Роббинс» кормила всех желающих (не только детей) до отвала мороженым. Мороженое изумительно вкусное, и главное, что его было много. Кроме того, каждому гостю фестиваля подарили диск «Наши новые сказки» - сказки современных российских писателей в исполнении известных актеров. Дети были в восторге от подарков и праздничной атмосферы – в фойе с ними занимались классические Дед Мороз и Снегурочка, а впереди ожидало представление и фильм.
Чуть раньше церемонии открытия состоялась пресс-конференция фестиваля, на которой выступили организаторы, председатели жюри, представители спонсоров и члены съемочных групп конкурсных фильмов.
Главной фигурой «Сказки» в очередной раз стала Ольга Кабо, фея фестиваля. «Фея – это официальная должность, я добилась, чтобы меня называли так»,- сказала Ольга, - «потому что слово «президент» для детей звучит слишком скучно». Фея рассказала о том, что задачей этого фестиваля остается напоминание детям о том, что в чудеса необходимо верить.
На пресс-конференции был представлен новый фильм «Золушка 4Х4». Режиссер-постановщик Александр Баршак охарактеризовал фильм как «Малхоланд драйв для детей», а продюсер Елизавета Троицкая рассказала, как нашли главную героиню на роль Золушки – Дарью Мельникову. Золушка – ее первая роль в кино, а теперь Даша известна во всей стране благодаря роли в сериале «Папины дочки». Фильм «Золушка 4Х4» был показан сразу после церемонии открытия в рамках конкурсной программы фестиваля «Сказка».
Кроме него, в конкурсной программе будут представлены еще три полнометражных игровых фильма («Хроники Нарнии: Принц Каспиан», «Русичи», «Остров Ним»), полнометражные анимационные фильмы «Нико», «Приключения Аленушки и Еремы» и фильм закрытия «Про Федота стрельца», а также короткометражные анимационные работы студий «Пилот», «Мастер-фильм», «Союзмультфильм», школы-студии «Шар», студии «Баестардс» и фонда «Губерния».
Оценивать фильмы будет настоящее детское жюри в составе детского профессионального театра «Бэмби» и детской мультипликационной студии «Чебурашка». Председателями детского жюри стали народный артист России Александр Леньков и директор анимационного фестиваля «Золотая рыбка» Виктория Лукина.
Мы поговорили с ребятами, которым поручили такую ответственную работу. Всем им по 10-11 лет, и для многих из них это уже не первый опыт судейства. На фестивале «Золотая рыбка» они тоже работали в жюри.
- Как вы будете выбирать лучший фильм? На что будете обращать внимание? – спросили мы.
- Это просто, - ответили дети, - лучше тот фильм, который больше понравился.
Действительно, все просто, у ребенка только один критерий оценки - эмоциональный след от фильма. Дети воспринимают сказку чувствами, впуская ее в свое сердце.
В целом, участники пресс-конференции были настроены очень позитивно и празднично, однако не все разделяли общий оптимизм. Александр Леньков озвучил очень серьезные опасения по поводу того, что в стране вообще НЕТ сказок. «Хочется сказки – это все равно как хочется мороженого, а тебе вместо мороженого суют биг-мак или еще какую-то другую пищу. Для детей пища должна быть детская, а сказка должна быть сказкой», - сказал актер, - «я не верю, что нелегко было набрать материал на фестиваль, потому что выбирать не из чего. Не делают у нас сказки. Путин сказал, что будет контролировать кино. Что тут можно сделать? Может быть просто заставлять делать кино? …Хочется сказки и мороженого».
Кроме конкурсной программы, в рамках фестиваля покажут семь анимационных картин – лидеров кинопроката этого года, объединенных под общим названием «Кинохиты». Это и «Мадагаскар-2», и «Кунг-фу Панда», и «Феи» и некоторые другие фильмы.
Особенного внимания заслуживает ретроспектива фестиваля. В этом году она посвящена памяти народного артиста СССР Михаила Пуговкина, который сыграл огромное количество ролей в детских сказках. В рамках этой программы можно будет увидеть на большом экране такие известные фильмы, как «Огонь, вода и... медные трубы», «Новые приключения капитана Врунгеля», «Бременские музыканты и Ко».
Все фильмы фестиваля будут показаны в шести детских кинотеатрах Москвы: «Салют», «Вымпел», «Полет», «Молодежный» и «Искра».
Закрытие фестиваля состоится 26 декабря в Доме Кино, где победителю каждой номинации будет вручаться Хрустальный Ключ – приз кинофестиваля.
4 января в 13.40 на телеканале Столица можно будет увидеть телевизионную версию фестиваля.

Екатерина Визгалова
версия для печати
персоны
Александр БаршакОльга КабоАлександр ЛеньковВиктория ЛукинаДарья МельниковаСергей НиколаевЛариса ПреториусМихаил ПуговкинОксана СташенкоНаталья Хорохорина
фильмы
Бременские музыканты и СоЗолушка 4х4. Всё начинается с желаний...Кунг-фу ПандаМадагаскар 2Нико: Путь к звездамНовые приключения капитана ВрунгеляОгонь, вода и... медные трубыОстров НимПапины дочкиПриключения Алёнушки и ЕрёмыРусичиФеиХроники Нарнии: Принц Каспиан

фотографии >>
«Сказка». Открытие фотографии
«Сказка». Открытие фотографии
«Сказка». Открытие фотографии
«Сказка». Открытие фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Нежность существует без причин, как небо и стихи...
Нежность существует без причин, как небо и стихи...
8 июня 2006 года в российских кинотеатрах состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Поцелуй бабочки", снятого по заказу телеканала "Россия". Сколько существует фильмов о любви, когда влюбляются люди из разных стран.
Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР
Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР
Кончилась война, и человек, умевший только воевать, решает стать кинорежиссером. Когда председатель приемной комиссии ВГИКа спросил Григория Чухрая, не кажется ли ему, что армия и искусство - слишком разные вещи, тот ответил: "Не кажется".
«Форсаж 4». Премьера
«Форсаж 4». Премьера
Москву посетили звезды «Форсажа» Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес и Джордана Брюстер. Поводом послужила предстоящая премьера четвертой части.
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Пётр Ластивка
18 декабря трагически погиб актёр Пётр Ластивка.
Олег Мартьянов
18 декабря ушёл из жизни актёр Олег Мартьянов.
Валерий Титенко
18 декабря скончался актёр Валерий Титенко.

День рождения >>

Ольга Аросева
Виталий Базин
Сурен Вартанов
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Йосеф Бек
Жюли Дельпи
Сэмюэл Эл Джексон
Джексон Рэтбоун
Кифер Сазерленд
Коринн Тузе
Джейн Фонда
все родившиеся 21 декабря >>

Премьеры ТВ

Решение о ликвидации
21 декабря
Россия 1
Голова. Два уха
22 декабря
Культура
Ноль
22 декабря
НТВ
Родная кровь
22 декабря
Россия 1
Смертельный тренинг
22 декабря
ТВЦ

ревью