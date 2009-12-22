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Предпремьерный показ картины «Мне бы в небо»

22 декабря
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22 декабря 2009
В «Киноклубе Empire» 22 декабря состоялся первый в России эксклюзивный показ картины Джейсона Рейтмана «Мне бы в небо» – за три с лишним недели до выхода в широкий прокат. Главную роль в фильме исполнил обладатель «Оскара» Джордж Клуни.
«Мне бы в небо» – абсолютный лидер по числу номинаций на премию «Золотой глобус». Картина претендует сразу на шесть наград в категориях «Лучший режиссер», «Лучший драматический фильм», «Лучший сценарий», в актерских категориях номинированы Джордж Клуни, Вера Фармига и Анна Кендрик. Картина заслужила самые высокие оценки лос-анджелесской и нью-йоркской ассоциаций кинокритиков, а также попала в число лучших кинофильмов нынешнего года по мнению Квентина Тарантино.
«Мне бы в небо» – третий полнометражный фильм режиссера Джейсона Рейтмана, создателя фильмов «Здесь курят» и оскароносоного «Джуно». Это экранизация романа Вальтера Кирна о корпоративном служащем, который большую часть своей жизни проводит в самолете, доставляя сотрудникам сообщения об их увольнении. Сюжет основан на реальной истории и кажется более чем актуальным в кризисный год, когда по всему миру зафиксирован рекордный кровень безработицы...
В широкий прокат фильм вышел 14 января 2010 года, прокатчик – российский партнер Paramount Pictures компания «Цетрал партнершип».

Киноклуб Empire
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фильмы
Мне бы в небо

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Предпремьерный показ картины «Мне бы в небо» фотографии
Предпремьерный показ картины «Мне бы в небо» фотографии
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