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«Елки» в космосе!

22 декабря
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22 декабря 2010
«Мы все выросли в стране, где каждый год родители ведут своих детей на елки, и это всегда было важным событием, своеобразная репетиция Нового года. Мы знаем, Новый год – это когда бьют куранты, а все остальное – это ЕЛКИ».
Тимур Бекмамбетов
сеанс связи с космонавтами на МКС
«Елки» в космосе!

22 декабря в 12-00 компания «Bazelevs» (Базелевс) и Федеральное Космическое Агентство впервые провели мировую премьеру художественного фильма в космосе!
На роль первого космического фильма была выбрана новая картина Тимура Бекмамбетова «Елки».
Первыми зрителями фильма «Елки» на МКС стали космонавты Роскосмоса Дмитрий Кондратьев, Александр Калери и Олег Скрипочка.
Специально для сеанса связи и одновременного просмотра фильма с космонавтами в Королев, в Центр Управления Полетом из Калуги - колыбели российской космонавтики, приехали учащиеся из детско-юношеского центра космического образований «Галактика». В зале также присутсвовали дети и семьи космонавтов, сотрудники Роскосмоса.
Российский пилотируемый корабль «Союз ТМА-20» стартовал с космодрома Байконур в среду 15 декабря, как раз накануне кинопроката фильма «Елки».
В составе этого экипажа - космонавт Роскосмоса Дмитрий Кондратьев и бортинженеры - астронавт NASA Кэтрин Колман и ESA Паоло Несполи.
С прибытием интернационального трио на МКС состав экипажа космической станции увеличился до шести человек. Новый экипаж присоединился к россиянам Александру Калери, Олегу Скрипочке и астронавту НАСА Скотту Келли, которые трудятся на МКС с октября 2010 года. Все шестеро будут работать в составе объединённого экипажа до середины марта следующего года. Затем Олег Скрипочка, Александр Калери и Скотт Келли вернутся домой, а Кондратьев, Несполи и Колман останутся на станции до мая.
В общей сложности, стартовавшие с Байконура 15 декабря космонавты пробудут на МКС 152 дня. Таким образом, создать новогоднее настроение, показав космонавтам новую, новогоднюю комедию «Елки», идущую сейчас в кинотеатрах по всей России, стало возможным только сейчас и только в космосе.
Эту возможность оценили и вышедшие на связь космонавты.
«Нам сказали, что премьера фильма «Ёлки» была на Земле 16 декабря, когда мы уже были в космосе, - начал свое приветствие собравшимся в ЦУПе бортинженер МКС Александр Калери. - Тем приятнее, что мы не отстаем от вас и можем увидеть фильм сейчас, а не через несколько месяцев, когда его уже посмотрит вся страна».
Для сеанса одновременного просмотра фильма на Земле и в космосе, в Королеве, в зале ЦУПа, собрались дети из школ Калужской области, колыбели российской космонавтики и семьи космонавтов.
«Слово «Елки» несет для нас глубокий смысл, - рассказал после просмотра о названии и идее фильме, присутсвующий на космической премьере в ЦУПе Тимур Бекмамбетов. - Мы все выросли в стране, где каждый год родители ведут своих детей на елки, и это всегда было важным событием, своеобразная репетиция Нового года. Мы знаем, Новый год – это когда бьют куранты, а все остальное – это ЕЛКИ».
События новогодней комедии «Елки» происходят в течение одного дня, в канун Нового Года, в 11 городах: Калиниграде, Казани, Перми, Уфе, Бовлах, Екатеринбурге, Красноярске, Якутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве.
Герои фильма - таксист и поп-дива, бизнесмен и актер, сноубордист и лыжник, студент и пенсионерка, пожарный и директриса, вор и милиционер, гастарбайтер и Президент России. Все они оказываются в самый канун Нового года в очень непростой ситуации, выйти из которой им поможет только чудо... или Теория шести рукопожатий, согласно которой каждый человек на земле знает другого через шесть знакомых.
В картине мы видим Россию из космоса, города, связанные между собой цепочкой телефонных звонков и можем по достоинству оценить масштаб страны.
«Наверное, с такого расстояния нам это легче понять, потому что по-другому объять ее невозможно» - рассказал о «Елках» режиссер картины.
Премьерные показы фильма было решено проводить в городах, где происходят события картины. Тогда же возникла идея вывести фильм в космос.
«На Земле мы не задумываясь отмечаем «новые года», а ведь есть наши соотечетсвенники, которые живут вне часовых поясов и даже вне планеты! И нам захотелось, чтобы в этот праздник мы были все вместе» - объяснял выбор МКС, как премьерной площадки фильма, продюсер картины Тимур Бекмамбетов.
Главная тема фильма «Елки» - чудеса случаются, если ты в них не просто веришь, но и приближаешь собственными делами. Ключевая фраза картины – «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!» была произнесена, как новогоднее пожелание собравшимся, одним из первых зрителей фильма – космонавтом Дмитрием Контратьевым.
«Если вы спросите о чем фильм, - делился своими мыслями о картине Бекмамбетов, - то это фильм о том, что все мы одна большая страна. Огромная, растянувшаяся на многие тысячи километров, в которой живут миллионы людей. Живут по-разному - трудно, счастливо, весело и грустно – это жизнь. Но в момент боя курантов, в момент наступления Нового года, мы все понимаем, что мы вместе, и все вместе надеемся на лучшее. Фильм об этом состоянии и настроении».
Период обращения МКС вокруг Земли - 90 минут. Время, равное просмотру фильма «Елки»!
Финальные титры картины, когда телефонные звонки опоясывают не только территорию России, но и достигают другой планеты лишь доказывают – нет расстояний и километров, национальностей, границ и социальных статусов. Мы очень разные, но мы очень похожи в своем желании стать лучше, пусть и единственный день в году.
Одновременно над картиной «Елки» работали сразу 6 режиссеров - Тимур Бекмамбетов («Ночной дозор», «Дневной дозор»), Александр Войтинский и Дмитрий Киселев («Черная молния»), Cuba Sanchez, Александр Андрющенко (музыкальные клипы группы «Би-2», Александра Реввы), Ярослав Чеважевский («Кука», «На море»).
В проекте заняты: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Артур Смольянинов, Екатерина Вилкова, Никита Пресняков, Мария Порошина, Сергей Гармаш, Виктор Вержбицкий и другие известные и любимые зрителями актеры.

Ссылки по теме:
Рецензия на фильм
Ёлки. Репетиция Нового года.
Эксперимент Тимура Бекмамбетова

«Bazelevs»
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персоны
Тимур БекмамбетовВера БрежневаВиктор ВержбицкийЕкатерина ВилковаАлександр ВойтинскийСергей ГармашИгнас ЙонинасДмитрий КиселёвМария ПорошинаНикита ПресняковСергей СветлаковАртур СмольяниновИван УргантЯрослав Чеважевский
фильмы
Ёлки (киноальманах)

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