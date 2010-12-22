«Индуса» познакомили с Президентом

22 декабря в рамках своего официального визита в Индию Президент РФ Д.А. Медведев
посетил киностудию Yash Raj Films Studios
, во время знакомства с которой ему был представлен киносериал «Индус»
. Остросюжетный фильм, созданный RWS
при участии компании India Take One Productions
, стал первым отечественным сериалом, снятым в Болливуде, и первым совместным российско-индийским кинопроектом за последние 20 лет.
Yash Raj Films (YRF)
– крупная индийская медиа-компания, основанная легендой Болливуда, знаменитым продюсером Яшем Чопрой
, открывшим огромное количество болливудских звезд. Сегодня YRF
занимает 27 место в рейтинге мировых киностудий и является компанией № 1 в Индии по дистрибуции фильмов. YRF Studios
, входящая в состав медиа-компании, – одна из самых современных студий на территории Индии, спроектированная известным архитектором киностудийных помещений американцем Мартином Пилчнером
из Pilchner Schoustal International Inc.
и открытая в 2006 года.
Премьера сериала «Индус»
состоялась в октябре 2010 года на телеканале «Россия 1»
. За время трансляции сериал не опускался ниже второй позиции в рейтинге Топ-10 телеканала. Его доля, по данным TNS Россия, составила 22,5%, рейтинг – 7,7%. Во время визита Президента РФ Д.А. Медведева
в Индию «Индус»
с успехом демонстрировался в прайм-тайм на двух крупнейших телеканалах страны: Zее Smile
и Doordarshan
.
В презентации «Индуса» Президенту РФ
приняли участие актеры и создатели фильма с индийской и российской стороны: продюсеры сериала «Индус» Андрей Смирнов
и Юрий Сапронов
, исполнители главных ролей - актеры Марат Башаров
и Егор Бероев
, генеральный продюсер India Take One Productions Правеш Сахни
и восходящая звезда индийского кинематографа, исполнительница главной женской роли Панчи Бора
.
В рамках презентации картины ее создатели поделились планами на будущее. В частности, они рассказали о перспективах нового совместного проекта RWS
и India Take One Productions
– съемках художественного фильма «Афанасий Никитин»
, повествующего о знаменитом русском путешественнике и писателе, который оставил нам свои путевые записки об Индии, названные им «Хождение за три моря»
. Также в планах у продюсеров работа над экранизацией детских сказок на студиях Болливуда.
По окончании презентации на студии YRF Studios
состоялась встреча Президента РФ Д.А. Медведева
с кинематографической общественностью, на которой представители творческого сообщества двух стран обменялись идеями о современном инновационном подходе к кинопроизводству и высказали предложения по дальнейшему развитию высоких технологий в киноиндустрии. Обсуждались такие варианты сотрудничества, как цифровая реставрация старых фильмов, обработка контента в HD-формате, конвертация в 3D, совместные съемки перспективных проектов.
Ссылки по теме:
«Индус». Съемки
Премьера на телеканале «Россия 1»: «Индус»
«Индус» - в Индии
обсуждение >>