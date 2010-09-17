Сам пришел или Не горюй!

22 декабря 1969 года на экраны СССР вышла комедия Георгия Данелии "Не горюй!", знаковая, фирменная работа режиссера, снятая по мотивам романа Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен". В фильме собран прекрасный актерский ансамбль: Вахтанг Кикабидзе, Серго Закариадзе, Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская, Верико Анджапаридзе.
Георгий Данелия, "Безбилетный пассажир
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"Любимой книгой моей мамы был роман французского писателя Клода Телье "Мой дядя Бенжамен" (в первый раз я ее прочитал в пятом классе, а потом часто перечитывал). Но французов я плохо знаю... А пусть вместо французов они будут грузины! Попробовал. Оказалось — не так уж трудно. Герои, став грузинами, стали походить на моих друзей, родственников и знакомых. Бенжамен напоминал мне моего друга, поэта и критика Гурама Асатиани, лекарь Менски — моего дядю, среднего брата мамы, Левана Анждапаридзе, сестра Бенджамена — мою сестрицу Софико Чиаурели... Я взял книжку под мышку и полетел в Тбилиси. Прилетел, позвонил режиссеру Эльдару Шенгелая и сказал, что мне нужен грузинский сценарист. Эльдар назвал мне фамилии трех возможных сценаристов. Первым, на мое счастье, пришел Резо Габриадзе. А других я ждать не стал и вручил ему книжку.
Той осенью в Тбилиси я жил в гостинице "Сакартвело" в 501-м номере. Комната была солнечной, на пятом этаже, а вид из окна — на черепичные крыши и зеленые дворики. Резо приходил ровно в восемь утра. Мы работали до часу, потом делали перерыв на обед, а после обеда гуляли по старому городу. Примеряли прохожих к нашим персонажам. Заходили в музеи. В одном из них обнаружили старые фотографии улиц и духанов Тифлиса. У духанов были поэтические названия: "Не покидай меня, голубчик мой", "Не горюй!", "Сам пришел". И мы долго никак не могли решить, как назвать фильм: "Не горюй!" или "Сам пришел". Пока фильм назывался "Сам пришел", духан в черепичном городке был "Не горюй!". В конечном варианте победил все-таки "Не горюй!", а название "Сам пришел" мы оставили для духана."
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