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Сам пришел или Не горюй!

22 декабря
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22 декабря 1969
22 декабря 1969 года на экраны СССР вышла комедия Георгия Данелии "Не горюй!", знаковая, фирменная работа режиссера, снятая по мотивам романа Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен". В фильме собран прекрасный актерский ансамбль: Вахтанг Кикабидзе, Серго Закариадзе, Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская, Верико Анджапаридзе.
Георгий Данелия, "Безбилетный пассажир":
"Любимой книгой моей мамы был роман французского писателя Клода Телье "Мой дядя Бенжамен" (в первый раз я ее прочитал в пятом классе, а потом часто перечитывал). Но французов я плохо знаю... А пусть вместо французов они будут грузины! Попробовал. Оказалось — не так уж трудно. Герои, став грузинами, стали походить на моих друзей, родственников и знакомых. Бенжамен напоминал мне моего друга, поэта и критика Гурама Асатиани, лекарь Менски — моего дядю, среднего брата мамы, Левана Анждапаридзе, сестра Бенджамена — мою сестрицу Софико Чиаурели... Я взял книжку под мышку и полетел в Тбилиси. Прилетел, позвонил режиссеру Эльдару Шенгелая и сказал, что мне нужен грузинский сценарист. Эльдар назвал мне фамилии трех возможных сценаристов. Первым, на мое счастье, пришел Резо Габриадзе. А других я ждать не стал и вручил ему книжку.
Той осенью в Тбилиси я жил в гостинице "Сакартвело" в 501-м номере. Комната была солнечной, на пятом этаже, а вид из окна — на черепичные крыши и зеленые дворики. Резо приходил ровно в восемь утра. Мы работали до часу, потом делали перерыв на обед, а после обеда гуляли по старому городу. Примеряли прохожих к нашим персонажам. Заходили в музеи. В одном из них обнаружили старые фотографии улиц и духанов Тифлиса. У духанов были поэтические названия: "Не покидай меня, голубчик мой", "Не горюй!", "Сам пришел". И мы долго никак не могли решить, как назвать фильм: "Не горюй!" или "Сам пришел". Пока фильм назывался "Сам пришел", духан в черепичном городке был "Не горюй!". В конечном варианте победил все-таки "Не горюй!", а название "Сам пришел" мы оставили для духана."
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персоны
Верико АнджапаридзеАнастасия ВертинскаяВахтанг КикабидзеСофико Чиаурели
фильмы
Не горюй!

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