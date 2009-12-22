Кинокомпания «Коктебель» собирает призы и награды Национальной премии «Белый слон»

Вчера вечером были объявлены победители в различных номинациях 12-ой Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон».

Все три картины производства кинокомпании «Коктебель», принимавшие участие в конкурсе - «Волчок» Василия Сигарева, «Сказка про темноту» Николая Хомерики и «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова, - не остались без внимания и наград.

В номинациях «Лучший фильм» и «Лучший фильм - дебют» первенство взял фильм Василия Сигарева «Волчок».

«Лучшая операторская работа» - Алишер Хамидходжаев с фильмом «Сказка про темноту» (реж. Н. Хомерики).

«Лучшая женская роль второго плана» - Анна Михалкова с ролью в «Сумасшедшей помощи» (реж. Б. Хлебников).

«Лучшая мужская роль второго плана» - Борис Каморзин, «Сказка про темноту».

Кроме побед и участия в премиях, кинокомпания «Коктебель» продолжает активно создавать новые картины - подходит к своему завершению работа

над новым фильмом Алексея Попогребского «Как я провел этим летом» (рабочее название «Последний день»).