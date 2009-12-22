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Кинокомпания «Коктебель» собирает призы и награды Национальной премии «Белый слон»

22 декабря
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22 декабря 2009
Вчера вечером были объявлены победители в различных номинациях 12-ой Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон».
Все три картины производства кинокомпании «Коктебель», принимавшие участие в конкурсе - «Волчок» Василия Сигарева, «Сказка про темноту» Николая Хомерики и «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова, - не остались без внимания и наград.
В номинациях «Лучший фильм» и «Лучший фильм - дебют» первенство взял фильм Василия Сигарева «Волчок».
«Лучшая операторская работа» - Алишер Хамидходжаев с фильмом «Сказка про темноту» (реж. Н. Хомерики).
«Лучшая женская роль второго плана» - Анна Михалкова с ролью в «Сумасшедшей помощи» (реж. Б. Хлебников).
«Лучшая мужская роль второго плана» - Борис Каморзин, «Сказка про темноту».
Кроме побед и участия в премиях, кинокомпания «Коктебель» продолжает активно создавать новые картины - подходит к своему завершению работа
над новым фильмом Алексея Попогребского «Как я провел этим летом» (рабочее название «Последний день»).
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персоны
Борис КаморзинАнна МихалковаАлексей ПопогребскийВасилий СигаревАлишер ХамидходжаевНиколай Хомерики
фильмы
ВолчокКак я провёл этим летомСказка про темнотуСумасшедшая любовь

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