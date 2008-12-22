«Любовь-морковь 2». Премьера

ревью

Андрей Бурковский, Аглая Тарасова и Мария Кожевникова попробовали «Форсаж» на танках

Бен Аффлек станет отцом главной героини в экранизации книги «Я все еще жива»

Две женщины, находящиеся в розыске, решают ограбить свою богатую психически больную подругу.

В новой версии появятся Тори Спеллинг и Дженни Гарт.

Пара была на грани развода

Прилучный и Муцениеце рассказали о причинах разрыва

История о серийном убийце, которого из-за внешности прозвали «Ангелом Смерти».

Интервью

Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Хочется сделать то, что никто до тебя не делал»

Продюсеры «Полицейского с Рублевки» и канала ТВ-3 – о новогодней комедии, кино для телевидения и проката, международных амбициях и планах на 2019-й