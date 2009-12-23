Дату проката «Иронии любви» определил жребий

анонс

30 сентября 2006

Конкурс сценариев

В 1904 году, в разгар русско-японской кампании, был образован благотворительный "Комитет имени Скобелева", оказывавший действенную помощь пострадавшим на войне. В частности, благодаря ему были построены дома для военных инвалидов в Коврове и Владимире, Черниговской и Симбирской губерниях.