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Дату проката «Иронии любви» определил жребий

23 декабря
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23 декабря 2009
23 декабря с помощью жеребьевки были определены даты релиза комедий «Ирония любви» (о съемках этой картины мы вам рассказывали ранее) и «Любовь в большом городе 2»: они стартуют 1 апреля и 4 марта соответственно.
Судьба двух самых ожидаемых фильмов грядущей весны решилась на вечеринке, посвященной празднованию Нового Года. Чтобы избежать «давки» в прокате в канун 8 марта, создатели решили договориться полюбовно и определить дату выхода картин с помощью жребия. Жетоны с указанной на них датой из мешка Деда Мороза доставали продюсер фильма «Ирония любви» Ренат Давлетьяров и Леонид Ярмольник, сыгравший в фильме «Любовь в большом городе 2». Арбитром этого спора был Алексей Чадов, исполнивший главную роль в обеих картинах. Но если в фильме «Любовь в большом городе 2» актер предстает в своем обычном образе мачо, то в «Иронии любви» - в непривычном амплуа трогательного романтика, на которого открыла охоту юная светская львица (Асель Сагатова).
По словам актера, ему дороги обе картины, и для него не имеет значения, какая из них выйдет в прокат первой: «Гонорар я уже получил, мне все деньги перечислили, и я их уже потратил» - пошутил он.
Ренат Давлетьяров отметил, что самая желанная дата для романтической комедии – это, безусловно, 4 марта, начало весны. «В свое время фильм «Любовь-Морковь» с компанией «Каро» открыл эту дату, - рассказал он. – И теперь ее пытаются занять наши любимые друзья». Когда пришел черед жеребьевки, продюсер вытащил из мешка карточку с датой 1 апреля. Но, по его собственным словам, он совсем не огорчился: «По большому счету, нам все равно, ведь международный день юмора - тоже прекрасное время для релиза комедии».
Леонид Ярмольник заявил, что он остался очень доволен этой лотереей, и не только потому, что картина, которую он представляет, стартует в прокате первой. По его словам, год назад, когда почти одновременно вышли три сильнейших отечественных блокбастера - «Обитаемый остров», «Любовь-Морковь 2» и «Стиляги» - создатели так и не смогли договориться. «И я считаю, что мы допустили ошибку, - продолжил он. - Сегодня складывается похожая ситуация: сделано две замечательных картины, и хочется, чтобы их посмотрела вся страна. Обе картины очень добрые. Когда их смотришь - хочется жить, хочется просыпаться, о чем-то мечтать – о любви, о взаимности и об удаче».
«Если бы все так просто решалось, как это происходит сегодня, не было бы такой напряженной ситуации ни год назад, ни в будущем, - отметил Алексей Рязанцев, генеральный директор компании «Каро Премьер». - Думаю, что с нас будут брать пример».
Фильм «Ирония любви» - новый проект компании «Интерфест», известной своими комедийными блокбастерами («От 180 и выше», «Любовь-Морковь», «Любовь-Морковь 2»). «Любовь в большом городе 2» - сиквел прошлогоднего весеннего релиза компании «Леополис».

SKC
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Ирония любвиЛюбовь в большом городе-2

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