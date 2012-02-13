"Арест санкционирую". Зам. ген.прокурора СССР (подпись неразб.)

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13 февраля 2012 «Обитаемый остров». Премьера 29 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась российская премьера нового фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров».

13 марта 2007 «Троицу» пиши и пиши, и пиши, думай... Идея постановки фильма о великом русском иконописце Андрее Рублеве изначально принадлежала Василию Ливанову, замечательному актеру и режиссеру. Он мечтал сыграть роль Рублева и, встретившись с Андреем Михалковым-Кончаловским, рассказал о своем замысле.

21 октября 2007 Неделя европейского кино в Таджикистане В рамках Недели европейского кино в Таджикистане состоялся показ фильмов из Великобритании, Литвы, Швеции, Венгрии, Словении и Словакии. Неделя европейского кино в столице Таджикистана проходила уже не в первый раз.