«Черная молния» - новое национальное кино

Премьера фильма «Черная молния»
в Государственной Думе позволила депутатам говорить о появлении нового национального кино. После просмотра депутаты поделились своим мнением о фильме и о том, каким, по их мнению, должно быть новое национальное кино России.
Первый заместитель Председателя Государственной Думы Олег Викторович Морозов:
«Конечно, кинематограф должен быть добрым и жизнеутверждающим. Он должен отвечать на какие-то вечные вопросы.
Мне нравится кино Бекмамбетова, главным образом, потому, что он мастер. Он делает отличное кино, работает в жанре, который мне не очень близок, но я прекрасно понимаю, что это добротное хорошее кино. И главное с очень позитивным импульсом, который идет зрителям. Последняя его картина «Черная молния» сделана с таким позитивным вызовом. Он показывает, как можно сделать кино, где есть яркие положительные герои, где есть чистые отношения, где есть антитеза добра и зла, и добро побеждает зло, хотя в жизни это бывает не всегда.
Мне кажется, что кинематограф обязательно должен создавать героев, особенно в наше время, когда герои потускнели. И «Черная молния» как раз из этого разряда кино».
Депутат Государственной Думы и Председатель Комитета по культуре Григорий Петрович Ивлиев:
«Я, как все наши граждане, хочу, чтобы национальное кино отражало проблемы нашей жизни. Я хочу видеть в кино ту жизнь, которой я живу, которой живут мои дети.
Вот это национальное кино, которое отражает наше самосознание, нашу идентичность. И я думаю, что Тимуру Бекмамбетову уже многие годы удается понять запрос зрителей. И я очень надеюсь, что «Черная молния», которая сейчас выходит в прокат, как раз и подчеркнет, что Тимур Бекмамбетов со своей командой смог снова понять, что нужно сейчас человеку, как он живет, как он будет жить и как ему выстраивать свои отношения в этом сложном мире».
Депутат Государственной Думы, первый заместитель Председателя Комитета по культуре Елена Григорьевна Драпеко:
«Я хочу поблагодарить создателей фильма. Он очень позитивный. И такие симпатичные ребята в картине, они такие чистые, такие замечательные, что, думаю, именно такой фильм давно ждали наши зрители. Во всяком случае, папы и мамы, потому что если наши дети будут похожи на этих героев, то мы будем считать, что мы не зря прожили свою жизнь».
Депутат Государственной Думы, заместитель Председателя Государственной Думы Владимир Вольфович Жириновский:
«Сегодня молодежь - она в эти бани [как в сюжете фильма «Ирония Судьбы»] не ходит, а вот если будут фильмы с фантазией и современными техническими средствами, как этот фильм «Черная молния», - наши блокбастеры, что-то стремительное, определенная энергетика, чтобы «драйв» вызвала - молодежь на отечественные фильмы пойдет!
Я считаю, что нам обязательно нужно создавать национальное кино! Мы полностью в состоянии это делать, у нас великолепная природа, у нас огромное количество сюжетов, великолепные исполнители, и самое главное, есть то, чего не хватает американскому кино – это глубокая духовность. Нужно создавать новых героев. Мересьев и Штирлиц это все, конечно, хорошо, но это все было 65 лет назад».
Для создателей фильма, помимо решения творческих задач, одним из главных приоритетов в работе над картиной была ее социальная миссия.
««Черная молния» - это попытка создать героя, который бы воплощал в себе общечеловеческие ценности и был бы одинаково привлекателен для всех возрастных групп: и молодежи, и среднего поколения и людей старшего возраста, воспитанных на фильмах советской классики
, - считает продюсер картины Тимур Бекмамбетов
. - Важно то, чтобы мы снова научились рассказывать истории о героях и не бояться, не стесняться этого!»
Первый российский фильм о супергерое, «Черная молния»
, выходит в прокат 31 декабря.
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