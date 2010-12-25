«Ёлки» - в Кремле!

25 декабря, в Кремле прошла московская премьера фильма «Ёлки»
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До московской, премьерными площадками картины были не только 10 городов России, где происходит действие, но и впервые премьера фильма прошла на Международной Космической Станции, где зрителями картины, одновременно с Землей, стали космонавты на МКС!
На мероприятии в Кремле присутствовали актеры: Иван Ургант, Вера Брежнева, Виктор Вержбицкий, Артур Смольянинов, Мария Порошина, Ольга Тумайкина, Александр Головин, Сергей Друзьяк. Никита Пресняков, недавно вернувшийся из Нью Йорка, пришел в Кремль вместе с невестой Аидой, мамой - Кристиной Орбакайте, отчимом - Михаилом Земцовым и братом Дени. Также на сцену с поздравительным словом выходили создатели картины: режиссер и продюсер фильма Тимур Бекмамбетов, режиссеры Александр Войтинский, Дмитрий Киселев, Александр Андрющенко и оператор фильма Сергей Трофимов.
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