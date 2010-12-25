«Ёлки» - в Кремле!

анонс

8 мая 2006

Так начиналось "мыло"...

ЦТ начинает демонстрацию бразильской "мыльной оперы" - "Рабыня Изаура". Этот сериал был снят в 70-х годах и ко времени первого показа в СССР его успели посмотреть даже в Китае.