«Сердце врага». Завершающий этап съемок

анонс

Делегация советских кинематографистов ( Сергей Бондарчук, директор Мосфильма Владимир Сурин, актеры Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов) 26 апреля 1967 года представили 3-ю серию «Войны и мира» на внеконкурсном показе кинофестиваля в Каннах.

«Война и мир» - призы и награды

17 декабря 2011

Главный «ПУТЬ»

Блокбастер "Путь" претендует на включение в книгу рекордов Гиннеса по количеству спортсменов-чемпионов мира и призеров, участвовавших в съемках.